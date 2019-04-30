Стали известны особенности военных кабриолетов Aurus

Стали известны особенности кабриолетов Aurus, которые изготовлены по техническому заданию Минобороны для замены автомобилей марки "ЗиЛ" для участия в параде Победы на Красной площадки в Москве.

Как рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, парадный кабриолет имеет высокий уровень унификации с седаном Aurus Senat. Автомобили Aurus предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем.

По словам министра, фронтальная часть с характерным запоминающимся "лицом" у парадного кабриолета такая же, как у седана, однако "все, что находится дальше передней стойки, претерпело значительные изменения". Так, в сравнении с седаном значительно изменились обводы кузова, если смотреть на кабриолет сбоку. Плечевая линия приподнялась и вместе с уменьшенным на 20 мм дорожным просветом позволила достичь более стремительного облика. Кроме того, размер дверей у парадной машины увеличен, чтобы облегчить посадку пассажиров на задние сиденья, пишет агентство "ТАСС".

Глава Минпромторга добавил, что в отделке интерьера машины используются влагостойкие материалы российского производства, позволяющие проводить парады в дождь и снег. Для защиты от непогоды автомобиль оборудован мягкой складной крышей.

Как ранее сообщал Денис Мантуров, кабриолеты Aurus планируется выпустить на рынок в 2020-2021 годах. До этого их можно будет увидеть на параде Победы, но российским чиновникам кабриолеты Aurus не положены.

Между тем, седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus L700 также поступят в продажу не ранее 2020 года. По предварительным данным, стартовая цена на первый люксовый седан Aurus S600 будет составлять около 10–12 млн рублей. Автомобиль длиной 5,63 м будет предлагаться в двух версиях: бронированной и небронированной. Что касается лимузина Aurus Senat Limousine L700, то его предложат исключительно в модификации с броней.

В настоящее время ФГУП «НАМИ» занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании «Аурус» входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером «Соллерс». Предполагается реализация этого проекта к концу 2020 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.

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