Автохолдинг «Максимум» в 2019 году намерен установить рекорд продаж

Автомобильный холдинг «Максимум» в 2019 году планирует увеличить продажи по текущему портфелю брендов примерно на 15% – до отметки 11900 новых автомобилей, что станет абсолютным рекордом компании за всю историю. Об этом заявил управляющий директор автохолдинга «Максимум» Михаил Жуков. На данный момент компания является официальным дилером таких марок как Audi, Ford, Genesis, Hyundai, Honda, KIA и Mitsubishi. Что касается глобальных планов, холдинг рассматривает дальнейшее наращивание доли на петербургском рынке, в том числе за счет приобретения новых активов, сообщает пресс-служба дилера.

По итогам 2018 года автомобильный холдинг «Максимум» увеличил продажи на 50% – до 10405 новых автомобилей. В результате доля компании на петербургском рынке возросла на 1,5 п.п. до 6,5%, и холдинг вышел на второе место среди крупнейших дилеров в городе. При этом темпы роста продаж компании более чем в три раза выше, чем по рынку в целом – 50% против 15%. Суммарная выручка холдинга «Максимум» в 2018 году составила 18,66 млрд рублей.

«Несмотря на снижение темпов роста рынка, наша компания продолжила улучшать собственные показатели. Достичь этого удалось благодаря слаженной работе нашей команды и, безусловно, удачно подобранному портфелю брендов, – говорит генеральный директор автохолдинга «Максимум» Вадим Арустамян. – В 2018 году нам удалось стать лидером продаж в Санкт-Петербурге новых автомобилей марок Hyundai, KIA и Honda. В ближайшее время мы планируем также занять лидерство в премиум сегменте – в продажах автомобилей Audi».

Приобретение франшизы премиального бренда Audi стало одним из наиболее важных событий для компании в 2018 году. Инвестиции холдинга в запуск центра на Торфяной дороге составили порядка 250 млн рублей, кроме этого были привлечены порядка 500 млн рублей в качестве оборотных средств. В новом центре представлен весь модельный ряд Audi, поставляемый в Россию (серия Audi Sport, Audi Exclusive), а также автомобили с пробегом, сервис для владельцев Audi, оригинальные запчасти и аксессуары Audi, и сопутствующие услуги, такие как кредитование и страхование. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый центр начал работу с 1 апреля 2019 года.

«Audi – седьмой бренд в портфеле холдинга «Максимум», и первый премиальный, – отмечает директор по маркетингу автохолдинга «Максимум» Иван Куц. – Несмотря на общее падение премиального сегмента в России, рынок Санкт-Петербурга демонстрирует незначительный рост. Благодаря лучшим практикам по продажам и маркетингу, мы планируем расти быстрее рынка Северо-Запада».

Быстро узнать стоимость автомобиля на вторичном рынке можно с помощью калькулятора «Oценить авто».