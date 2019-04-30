В Hyundai раскрыли первые детали о новом Tucson

Компания Hyundai ведет работы над кроссовером Tucson следующего поколения. Об этом в интервью Motor Authority заявил вице-президент по дизайну марки Сан Юп Ли. По его словам, автомобиль будет очень сильно отличаться от моделей Hyundai. При этом машина получит несколько узнаваемых решений. Однако для того, чтобы их обнаружить, по словам Сан Юп Ли, придется внимательно «присмотреться». Все остальные подробность о новинке держатся в секрете. Также неизвестны даже приблизительные даты запуска этой машины, пишет портал Autonews.ru.

В конце марта нынешнего года Hyundai представил новую версию кроссовера Tucson, которая стала частью спортивной линейки N Line. Мировые продажи автомобиля должны начаться уже в мае нынешнего года. Появится Tucson N Line и на российском рынке, но не раньше 2020 года. Зато, по предварительным планам, в нашей стране версией N Line обзаведется не только Tucson, но также Creta и Solaris.

Tucson N Line отличается от стандартных паркетников иными бамперами, спереди появились лихие бумеранги ходовых огней, а на корме – классические круглые патрубки выпускной системы. Также машина отличается 19-дюймовыми колесами, матовым декором вместо хрома и черной окраской корпусов зеркал и спойлера. В салоне появились сиденья с развитой боковой поддержкой и комбинированной обивкой. Вдобавок интерьер пронизан красными швами, появились иные накладки на педалях и измененный набалдашник рычага трансмиссии.

Силовые агрегаты стандартные: в Европе для версии N Line предложены турбодизели 1.6 CRDI (136 л.с.) и 2.0 CRDI (185 л.с.), а также бензиновый турбомотор 1.6 T-GDI (177 л.с.). Причем 48-вольтовый стартер-генератор отныне полагается не только старшему 2-литровому дизелю, но и младшему агрегату 1.6 CRDI: он работает в рамках системы старт-стоп и помогает в первые секунды разгона, а в комплекте с ним устанавливается литий-полимерная батарея емкостью 0,44 кВтч.

Впрочем, обвесом и декором отличия версии N Line от «гражданского» кроссовера не ограничиваются. Оспортивленные машины с моторами мощностью 177 и 185 л.с. обзавелись перенастроенной подвеской: передняя стала жестче на 8%, а задняя – на 5%. Этим же версиям полагается иная калибровка рулевого управления.

В настоящее время линейка двигателей Hyundai Tucson в России включает 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 149 л.с., а также 1,6-литровый наддувный агрегат, выдающий 177 л.с. Кроме того, доступен 185-сильный 2-литровый дизель, который сочетается с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, пришедшей на смену 6-диапазонной трансмиссии.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».