У Bugatti осталось всего 100 гиперкаров Chiron

У компании Bugatti осталось менее ста непроданных гиперкаров Chiron. Всего производитель планирует выпустить 500 таких автомобилей. Стоимость модели на европейском рынке составляет 2,5 млн евро.

Как сообщает портал Motor.ru, на данный момент свои «Широны» получило 180 клиентов марки. При этом 46 машин отправилось в Северную Америку. Сколько гиперкаров доставили в другие страны, не уточняется.

Автомобили Bugatti собирают всего 20 человек. В год компания выпускает около 70 автомобилей. Таким образом, если оставить заказ на Bugatti Chiron сейчас, то получить его можно будет не раньше 2022 года.

Гиперкар, дебютировавший в 2016 году, оснащается 8-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонагнетателями, который развивает 1500 л.с. и 1600 Нм крутящего момента. До 100 км/ч Bugatti Chiron разгоняется за 2,4 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 420 км/ч.

Помимо обычной версии, клиентам Bugatti доступна драйверская версия «Широна» – Sport. Она отличается большим количеством деталей из углепластика, например, дворниками, а также перенастроенной работой адаптивной подвески, рулевого управления и системы контроля вектора тяги.

А узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».