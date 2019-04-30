29.04.19 Прочитали 236 раз

Экспортные поставки грузовых автомобилей из РФ выросли на 3%

Экспортные поставки грузовых автомобилей из РФ выросли на 3%

Автомобильный рынок России - 2019
Все готовые отчёты

В 2018 году объем экспорта грузовой техники из Российской Федерации составил 15 тыс. единиц, что на 2,7% больше, чем годом ранее. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежегодного справочника «Автомобильный рынок России – 2019».

Так, по данным Федеральной таможенной службы России, в денежном эквиваленте экспортные поставки грузовиков из нашей страны составили 370,8 млн долларов. Как итог, средняя стоимость отправленных за рубеж грузовых машин достигла 24,7 тыс. долларов.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок». А узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

Теги: грузовые автомобили экспорт россия

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

На долю седанов приходится 44% российского автопарка

27 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

Левый уклон. Что будет с праворульными машинами в России после июня? («Аргументы и Факты»)

20 апреля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Где и сколько автомобилей производится в России?

26 апреля 2019

Вся инфографика
 