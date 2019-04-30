Экспортные поставки грузовых автомобилей из РФ выросли на 3%

В 2018 году объем экспорта грузовой техники из Российской Федерации составил 15 тыс. единиц, что на 2,7% больше, чем годом ранее. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки ежегодного справочника «Автомобильный рынок России – 2019».

Так, по данным Федеральной таможенной службы России, в денежном эквиваленте экспортные поставки грузовиков из нашей страны составили 370,8 млн долларов. Как итог, средняя стоимость отправленных за рубеж грузовых машин достигла 24,7 тыс. долларов.

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