Названы сроки появления нового Volkswagen Golf

Немецкий автопроизводитель Volkswagen начнет продажи Golf восьмого поколения в Европе в конце февраля 2020 года. Об этом сообщил член правления Volkswagen Юрген Штакманн, по словам которого, первой страной, где начнутся продажи новинки, станет Германия.

Как пишет AutoNews.ru, производство нового Volkswagen Golf будет налажено на заводе в Вольфсбурге. Общий размер инвестиций в разработку следующего поколения модели составит порядка 1,8 млрд евро, а на подготовку к производству будет направлено еще около 3 млрд евро.

В основу следующего «Гольфа» ляжет значительно модернизированная масштабируемая архитектура MQB, благодаря которой в зависимости от модификации автомобиль станет легче на 35–70 кг. При этом объем багажного отделения хэтчбека вырастет приблизительно до 400 литров.

Линейка двигателей включит новое семейство 1,5-литровых турбированных бензиновых моторов, а также дизель рабочим объемом 1,5 л, который заменит нынешние 1,6-литровые агрегаты. Также у нового Volkswagen Golf будет версия с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети.

Напомним, в прошлом году состоялось возвращение хэтчбека Golf на российский рынок. С сентября по декабрь выбор в пользу этой модели сделали 512 клиентов. В настоящее время стоимость Volkswagen Golf начинается от 1 млн 429 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце марта модели Volkswagen Golf исполнилось 45 лет. Первый экземпляр модели, которая впоследствии стала бестселлером марки, был выпущен 29 марта 1974 года на заводе Volkswagen в Вольфсбурге. С момента запуска производства покупатели из разных стран мира заказывают новый Golf каждую 41 секунду – ежедневно и без перерыва. Таким образом, среднегодовой объем продаж составляет около 780 тыс. автомобилей в год. А общий объем продаж Volkswagen Golf достигает 35 млн машин. Компактный Golf остается ключевым продуктом марки на мировом рынке. Благодаря современной ходовой части, информационно-развлекательным и операционным системам, а также системам помощи водителю он продолжит играть решающую для Volkswagen роль.

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