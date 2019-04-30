Opel начал поиск дилеров в России

Группа PSA начала поиск потенциальных партнеров Opel в России в рамках возвращения немецкого бренда в нашу страну в четвертом квартале 2019 года. В статусе официальных дилеров партнеры Opel будут продавать новые автомобили Opel на платформах Группы PSA, и оказывать широкий спектр услуг, включая сервисное и гарантийное обслуживание, продажу запчастей, сообщает пресс-служба компании. К обсуждению возможного сотрудничества приглашаются компании, которые имеют успешный опыт работы в автомобильном секторе, демонстрируют устойчивое финансовое положение и нацелены на продвижение бренда Opel на региональном рынке. В списке приоритетных городов по поиску кандидатов – Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа, Пермь, Воронеж, Челябинск, Ростов-на-Дону, Тольятти, Самара, Волгоград, Тюмень, Сургут, Ижевск, Ставрополь и Оренбург.

По мнению директора по маркетингу «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Сергея Новосельского, важной проблемой для PSA станет, конечно, состояние дилерской сети. Выход Opel на те показатели, которые были привычны этому бренду до ухода из страны, в ближайшие года 3-4 недостижимы. «Во-первых, никто не будет сейчас вкладываться в открытие новых центров. Скорее всего, с брендом начнут работать в тех же центрах, которые сейчас продают Peugeot и Citroen с какими-то обязательствами по выделению отдельных шоу-румов или открытию новых центров в какой-то временной перспективе. Во-вторых, нереально развивать бренд в условиях отсутствия российского производства и внятной стратегии развития в стране. Также непонятно, кто будет обеспечивать гарантийную поддержку бренда – новые дилеры или как-то будут привлекаться к работе те дилеры, которые когда-то работали с Opel», – рассуждает Сергей Новосельский.

Как сообщалось ранее, на первоначальном этапе реализацией автомобилей Opel будут заниматься всего 15 – 20 дилеров, но в среднесрочной перспективе их число увеличится более чем вдвое. Как заявил агентству «АВТОСТАТ» операционный директор дивизиона компании «Авилон» Вагиф Бикулов, АГ «Авилон» готова рассмотреть включение бренда Opel в свой портфель, если импортер подтвердит стратегический интерес бренда к России и создаст инфраструктуру для развития потенциала марки.

Планирует заниматься реализацией автомобилей Opel и холдинг «КорсГрупп», в чей портфель эта марка входила ранее. «Мы имеем богатый и, что немаловажно, успешный опыт работы с Opel, поэтому сегодня мы уверены, что сможем стать надежным партнером. В текущей экономической ситуации важно, скорее, не количество дилеров, а качество дилерской сети, ведь только с экономически устойчивым партнерами можно рассчитывать на длительные и перспективные отношения», – заявил Олег Мастрюков.

Подробнее о перспективах марки Opel на российском рынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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