Названа дата премьеры серийного кроссовера Renault Arkana

Мировая премьера серийного купе-кроссовера Renault Arkana состоится на специальном мероприятии в Москве 22 мая.

Напомним, ранее в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый купе-кроссовер Renault Arkana. Так, базовым двигателем для новинки станет 1,6-литровый «атмосферник» H4M, развивающий 114 сил и 156 Нм момента. Он может сочетаться с передним приводом и 5-ступенчатой механической коробкой передач, передним приводом и вариатором, полным приводом и «механикой». Полноприводной версии у Renault Arkana с таким мотором и вариатором не будет, поскольку старый вариатор не совместим с такой трансмиссией.

Вторым агрегатом станет новый бензиновый двигатель TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.), разработанным Альянсом в сотрудничестве с концерном Daimler. Он сочетается с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и предлагается как с передним приводом, так и в сочетании с интеллектуальной системой полного привода. В последнем случае водителю доступно три режима работы полноприводной трансмиссии: 2WD, 4WD и 4WD Lock.

Напомним, Renault Arkana – это первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV.

Полностью новый рулевой механизм с электроусилителем делает комфортным управление как на высокой, так и низкой скорости, позволяет сократить усилие на парковочных скоростях на 40%, обеспечивает чистую обратную связь и изоляцию руля от вибраций и ударов при проезде неровностей.

Независимая многорычажная подвеска для версий с системой полного привода в сочетании с дорожным просветом 205 мм и отличными показателями геометрической проходимости подчеркивают внедорожный потенциал модели.

Новое поколение платформы SUV подразумевает обширное использование высокопрочных и сверхвысокопрочных марок стали – их доля в кузове автомобиля составляет 35%. В частности, у Renault Arkana по сравнению с другими моделями Renault российского производства были значительно усилены стойки кузова и структура крыши, передние лонжероны и подрамник, моторный щит, панели пола и усилители в дверях.

Помимо жесткой силовой структуры кузова, высокий уровень безопасности Renault Arkana обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. В зависимости от комплектации модель оснащается системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах, а также круизконтролем с функцией ограничителя скорости.

Купе-кроссовер Renault Arkana прошел полный цикл испытаний в экстремальных режимах и полностью соответствует российским климатическим и дорожным условиям. Renault рассчитывает получить максимальный рейтинг в независимых краш-тестах по методике ARCAP.

Напомним, предсерийный Renault Arkana был представлен на Московском автосалоне в прошлом году. Производство новинки начнется на предприятии Renault в Москве в первой половине 2019 года. Стоит отметить, что Россия станет первой страной, где начнутся производство и продажи новой глобальной модели Renault, а в ее разработке принимали участие преимущественно российские специалисты.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».