«ПСМА Рус» в мае может начать тестовый выпуск Opel

Калужский завод «ПСМА Рус» в мае начнет тестовое производство минивэнов Opel Zafira Life и фургонов Opel Vivaro. Как пишет издание «Авторевю», производство товарных машин должно начаться позже – ориентировочно в третьем квартале. Рестарт продаж автомобилей Opel в России официально намечен на четвертый квартал этого года.

А вот начало производства на «ПСМА Рус» «каблучков» Peugeot Partner и Citroen Berlingo прошлого поколения, которое первоначально планировалось на вторую половину этого года, теперь, по информации «Авторевю», перенесено на 2020 год. Дело в том, что концерн PSA и поставщики не успевают перевезти и установить все необходимое оборудование с испанского завода, где эти машины выпускали изначально.

Как считает руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр» Константин Авакян, сегмент LCV, в котором будут играть новые модели Opel, развивается, и позиции группы PSA здесь гораздо сильнее, нежели в сегменте легковых автомобилей. Рыночная доля Peugeot и Citroen в 2018 году заметно выросла. В совокупности с будущими моделями Opel позиции PSA на рынке будут укрепляться, и в перспективе до 2020 года Группе вполне по силам догнать по совокупным продажам в сегменте своего принципиального конкурента Volkswagen. Что касается конкурентов, то, учитывая соплатформенность с моделями Peugeot и Citroen, возможна частичная каннибализация доли продаж этих марок в пользу Opel, но предполагаю все же, что основной расчет делается на рост рынка LCV и привлечение новых покупателей из числа компаний, ведущих малый и средний бизнес в России.

«Opel Zafira Life и Vivaro Transporter по сути являются перелицованными версиями моделей Peugeot и Citroen, и каннибализм – это отличная идея, главное отнимать долю у конкурентов и расти в общем объеме при невысокой стоимости вывода на рынок клонов. Важно привлечь новую аудиторию. Для этого нужна не только цена, а важнее – сопутствующие услуги: трейд-ин, финансирование, стоимость обслуживания, остаточная стоимость», – добавляет, в свою очередь, операционный директор дивизиона компании «Авилон» Вагиф Бикулов.

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