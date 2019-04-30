КАМАЗ расширит модельный ряд в Казахстане

В Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по развитию производства автомобильной техники «КАМАЗ» и компонентов для нее на территории Казахстана. В частности, стороны намереваются рассмотреть возможность создания совместного предприятия, зарегистрированного в Республике Казахстан, с участием ТОО «Tobolkz» и ПАО «КАМАЗ» или АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (совместного предприятия ПАО «КАМАЗ» и АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг»).

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, деятельность совместного предприятия будет направлена на расширение модельного ряда грузовых автомобилей «КАМАЗ», в том числе за счет производства в Казахстане специальной автотехники и пассажирского транспорта как для внутреннего рынка этой республики, так и для реализации на экспортных рынках. Кроме того, КАМАЗ рассмотрит возможность локализации на территории Казахстана автокомпонентов для производства, в числе которых редукторы мостов для грузового транспорта «КАМАЗ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», совместное предприятие «КАМАЗ-Инжиниринг», созданное в 2005 году на территории Казахстана, с момента начала своей работы выпустило более 12,5 тыс. автомобилей и спецтехники, которые применяются во многих отраслях экономики республики. Проектная мощность завода составляет 1500 грузовиков в год. В спектре продукции казахстанского предприятия – 50 видов автомобилей «КАМАЗ», в числе которых самосвалы, тягачи, бортовые и полноприводные автомобили, а также более 35 видов спецтехники. Основные потребители продукции КАМАЗа в Казахстане – предприятия аграрного сектора, нефтегазовой отрасли, коммунального хозяйства.