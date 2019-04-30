Автомобили Aurus поступят дилерам позже запланированного срока

Поставки автомобилей Aurus для розничных продаж в этом году не планируются – это произойдет в 2020 году. Об этом газете «Ведомости» рассказал операционный директор дивизиона Aurus компании «Авилон» (один из двух дилеров марки в России) Вагиф Бикулов и подтвердил источник, знакомый с менеджерами дистрибуторской компании «Аурус», которая контролируется государственным институтом НАМИ. На презентации Aurus на Московском автосалоне в 2018 года гендиректор компании «Аурус» Франц Герхард Хильгерт обещал, что цена автомобиля будет объявлена в январе 2019 года с началом продаж. Позже источник «Ведомостей» сообщал, что начало розничных продаж ожидается летом 2019 года.

С чем связана задержка начала продаж Aurus, представитель «Авилона» не знает. Объявление цен ожидается во второй половине мая, покупателям будут предложены две модели: Aurus Senat и Aurus Senat Limousine. Задержка с началом розничных продаж связана «с комплексом вопросов производственно-организационного характера», отмечает один из источников издания.

В настоящее время все автомобили, которые производятся в НАМИ, поставляются в госструктуры, сообщил представитель Минпромторга. По его словам, в 2019 году НАМИ сможет произвести на своих мощностях 150 автомобилей, «небольшая часть которых попадет на рынок уже в этом году». В 2020 году планируется собрать 180 автомобилей, а уже с 2021 года выйти на более высокие показатели после начала производства в Алабуге (Татарстан).

По словам Вагифа Бикулова, «Авилон» планирует открыть салон Aurus в июне 2019 года в локации бывшего ЗИЛа. В компании рассчитывают, что окупаемость дилерства составит три-пять лет, при этом размер инвестиций там не раскрывают.

Как сообщал ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, на автомобили Aurus в России поступило более 500 заявок. Напомним, автомобили Aurus стали доступны для предзаказов в России, начиная с августа 2018 года, которые принимались компанией «Аурус». Официальные торговые партнеры марки Aurus – «Авилон» и «Панавто» начали принимать предзаказы на автомобили Aurus с 15 февраля 2019 года.

Мировая премьера новых российских автомобилей класса люкс Aurus Senat Limousine и Aurus Senat состоялась в рамках Московского автосалона 2018. Автомобили линейки Aurus были спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели запущены в производство одновременно. Модели Aurus Senat Limousine и Aurus Senat предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/час за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

В настоящее время ФГУП «НАМИ» занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании «Аурус» входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером «Соллерс». Предполагается реализация этого проекта к концу 2020 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».