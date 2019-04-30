В России планируют создать базу злостных нарушителей ПДД

В эту базу руководство Госинспекции предлагает включить тех, кто набирает нарушений на десятки штрафов в год и тех, кто был лишен водительских прав. Задача правительством поставлена четко: снижение ДТП с человеческими потерями (сократить число погибших на российских дорогах в 3,5 раза до конца 2024 года), и создание такой базы нарушителей – лишь одно из направлений для ее решения.

По большому счету все последние новшества, которые выдвигаются в последнее время ведомством – мониторинг дорог, дискуссия об увеличении и снижении скоростного порога на отдельных участках, работа над изменением экзаменов по получению водительских прав, усиление контроля за пассажирскими перевозками – все это направлено на решение этой главной задачи.

Что касается создания базы злостных нарушителей ПДД, то, как пишут «Известия», в ГИБДД предлагают запретить им работать в сфере пассажирских перевозок. С помощью цифровой базы транспортные компании смогут проверять своих будущих сотрудников. Кроме того, как рассказал изданию начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров, ГИБДД надеется получить прямой доступ к информации о пациентах, состоящих на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах.

В базу данных будут внесены сведения обо всех нарушителях – как россиянах, так и иностранцах. В ГИБДД также подготовлен законопроект и уже внесен в правительство, который обяжет иностранцев с видом на жительство и россиян, имеющих водительские права другого государства, пересдавать экзамены для получения национальных документов РФ. Документ предлагает запретить иностранным лицам управлять транспортным средством без наличия российских прав по истечении 180 дней нахождения в нашей стране.