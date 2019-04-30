ТОП-10 самых продаваемых китайских автомобилей с пробегом в РФ

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом китайских марок в России за 3 месяца 2019 года достиг 17,5 тыс. единиц. Таким образом, по сравнению с результатом 1 квартала прошлого года он вырос на 4%.

Лидером рынка подержанных китайских автомобилей по-прежнему является кроссовер Chery Tiggo, реализация которого за отчетный период составила 1,9 тыс. единиц – на 3,5% больше, чем за январь – март 2018 года. Вторую строчку занимает седан Lifan Solano с показателем 1,5 тыс. экземпляров (-2%). Замыкает тройку лидеров еще одна модель Lifan – кроссовер X60, перепродажи которого составили 1,4 тыс. единиц (+13,5%).

Далее в предпочтениях россиян на вторичном рынке китайских машин следуют Great Wall Hover H3 (1,3 тыс. шт.; +3%) и Geely Emgrand (1,2 тыс. шт.; +14%). Кроме них в ТОП-10 рынка китайских легковых автомобилей с пробегом по итогам 1 квартала 2019 года вошли: Great Wall Hover H5 (1002 шт.; +11%), Chery Amulet (862 шт.; -12,5%), Geely MK (744 шт.; -7,5%), Chery Bonus/Very (675 шт.; -3,5%) и Geely MK Cross (626 шт.; +8%).

Напомним также, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых популярных у россиян японских автомобилей с пробегом.

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