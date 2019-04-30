ТОП-10 самых популярных японских автомобилей с пробегом в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2019 года объем рынка подержанных легковых машин японских марок в России составил 323,6 тыс. единиц. Это на 2,5% выше результата годичной давности.

Самым популярным у россиян японским автомобилем с пробегом остается Toyota Corolla, показатель которого за отчетный период достиг примерно 22 тыс. экземпляров, что на 1% больше, чем за январь – март 2018 года. На второй позиции рейтинга располагается модель Toyota Camry, перепродажи которой составили 17,5 тыс. единиц (+7%). На третьем месте находится Mitsubishi Lancer, объем вторичного рынка которой упал на 3,5% до 10,7 тыс. единиц.

Четвертую строчку занял кроссовер Toyota RAV4 (9 тыс. шт.; +4%). Далее в нашем рейтинге следуют сразу три модели Nissan – седан Almera (8,4 тыс. шт.; +2%), а также кроссоверы X-Trail (7,7 тыс. шт.; +10%) и Qashqai (7,5 тыс. шт.; +9%). Кроме них, в ТОП-10 самых популярных в России подержанных японских автомобилей по итогам 3 месяцев нынешнего года попали: Mazda3 (6,8 тыс. шт.; -2%), Mitsubishi Outlander (6,5 тыс. шт.; +11%) и Honda CR-V (5,9 тыс. шт.; -1%).

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