ТОП-10 регионов РФ по объему рынка новых автомобилей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 1 квартале 2019 года объем российского рынка новых легковых автомобилей составил порядка 323 тыс. единиц. Это на 1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В региональном рейтинге лидерство по-прежнему удерживает Москва, показатель которой за отчетный период составил 45,4 тыс. экземпляров – на 6% меньше, чем в январе – марте 2018 года. Второе место сохраняет соседнее Подмосковье с результатом 29,9 тыс. машин (+11%). Замыкает тройку лидеров традиционно Санкт-Петербург (21,7 тыс. шт.; -3%).

Среди нестоличных субъектов РФ крупнейшим первичным авторынком обладает Татарстан (14 тыс. шт.; -6%), за которым располагается Краснодарский край (13 тыс. шт.; +4%). Кроме них, в ТОП-10 регионов по объему рынка новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года вошли: Башкортостан (11 тыс. шт.; -8%), Свердловская (10,2 тыс. шт.; -1%), Самарская (9,8 тыс. шт.; -7%), Челябинская (8,3 тыс. шт.; -7%) и Ростовская (8,2 тыс. шт.; -4%) области.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», среди регионов-лидеров положительная динамика первичного рынка отмечена только в двух – в Московской области и Краснодарском крае. Узнать о том, сколько машин было продано в кредит в этих и других субъектах РФ, можно здесь.

А установить реальную цену автомобиля на рынке поможет калькулятор «Оценить авто».