27.04.19 Прочитали 235 раз

На долю седанов приходится 44% российского автопарка

На долю седанов приходится 44% российского автопарка

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации насчитывается 19,14 млн автомобилей в кузове «седан» (по состоянию на 1 января 2019 года). Это составляет 44% от общего количества легковых машин в стране.

Несмотря на то, что продажи новых седанов падают (-2% в 2018 году), они остаются еще очень востребованными у россиян. Какие из них в настоящее время являются наиболее доступными? Об этом можно узнать в специальном материале, подготовленном специалистами сайта «Цена Авто».

Какие модели стоит ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили парк россия

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