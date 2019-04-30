На долю седанов приходится 44% российского автопарка

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации насчитывается 19,14 млн автомобилей в кузове «седан» (по состоянию на 1 января 2019 года). Это составляет 44% от общего количества легковых машин в стране.

Несмотря на то, что продажи новых седанов падают (-2% в 2018 году), они остаются еще очень востребованными у россиян. Какие из них в настоящее время являются наиболее доступными? Об этом можно узнать в специальном материале, подготовленном специалистами сайта «Цена Авто».

Какие модели стоит ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».