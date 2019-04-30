Продажи автомобилей Maserati в РФ упали почти наполовину

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей Maserati в России по итогам 1 квартала 2019 года составил 29 экземпляров. Это на 47% ниже результата годичной давности (55 шт.).

Практически весь этот объем пришелся на одну модель – кроссовер Levante. За три месяца нынешнего года обладателями таких автомобилей с минимальной ценой в 5 670 000 рублей стали 28 россиян. Еще один купленный экземпляр – это седан Ghibli, стоимость которого начинается с 5 710 000 рублей. А вот спортивный седан Quattroporte, минимальная цена которого составляет 9 950 000 рублей, в 2019 году пока не нашел своих покупателей.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», более половины новых автомобилей Maserati за отчетный период было реализовано в Москве и Подмосковье (15 шт.). Жители Санкт-Петербурга приобрели 4 таких машины. В Татарстан, Липецкую область и Краснодарский край отправилось по два автомобиля. Еще в четырех субъектах РФ (Белгородская, Самарская, Свердловская и Ростовская области) было куплено по одному экземпляру Maserati.

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