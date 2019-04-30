Nissan в марте увеличил продажи в России на 27%

Российские дилеры Nissan в марте реализовали 8136 автомобилей – на 27% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2019 года в России было продано 19285 автомобилей Nissan, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,9% против 4,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в марте стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 89% до 2988 штук. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 2790 реализованных машин, что на 60% выше результата годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Цены на новинку составляют от 1 млн 290 тыс. до 1 млн 970 тыс. рублей.

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