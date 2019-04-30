«КЛЮЧАВТО» в 2018 году увеличил выручку на 32%

Компания «КЛЮЧАВТО» по итогам 2018 года продемонстрировала динамику роста по всем ключевым бизнес-показателям. Так, общий объем реализованных холдингом автомобилей составил 67908 штук, что на 30,5% выше показателя за 2017 год. При этом продажи новых автомобилей (с учетом LCV) выросли на 26,2% до 47966 единиц, сообщает пресс-служба дилера «КЛЮЧАВТО».

Корпоративный сегмент в прошлом году прибавил сразу 41,6%. Количество реализуемых автомобилей достигло 12076 штук, что составляет четверть от общего объема продаж новых автомобилей в компании. Направление продаж автомобилей с пробегом КЛЮЧАВТО-Select увеличило реализацию за 2018 год до 19942 машин (+42%). Годовая выручка автохолдинга «КЛЮЧАВТО» продемонстрировала рост больше, чем на треть. Ключевой финансовый показатель по итогам прошлого года составил 93,93 млрд рублей (+32,2%).

Как отмечают в «КЛЮЧАВТО», финансовые результаты деятельности автохолдинга соответствуют годовым планам, а рынок полностью подтвердил прогнозы компании. Напомним, что в прошлом году «КЛЮЧАВТО» запустила сразу 10 дилерских центров в ЮФО, СКФО и открыла предприятия в Москве. Так, в Ростове-на-Дону начали работу дилерские центры KIA и Hyundai, в Сочи отрылся новый автосалон Skoda, в Ставрополе – Hyundai. В Москве у «КЛЮЧАВТО» в прошлом году появились шесть дилерских центров (Mazda, Nissan, Volkswagen, два дилерских центра Hyundai и Mitsubishi). «Относительно столичного Дивизиона КЛЮЧАВТО отметим, что мы вышли на показатели, запланированные на этапе запуска дилерских центров. Сейчас задача автохолдинга – закрепить результат и планомерно его улучшать», – заявили в «КЛЮЧАВТО».

«КЛЮЧАВТО» – крупнейший автохолдинг Юга России, чья дилерская сеть представлена предприятиями в крупных городах Краснодарского и Ставропольского края, в Ростове-на-Дону, а также в Москве. Сегодня «КЛЮЧАВТО» – официальный дилер Mercedes-Benz, Bentley, Audi, Jaguar Land Rover, Lexus, BMW, BMW Motorrad, Genesis, Toyota, smart, Nissan, Mazda, Ford, Volkswagen, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Skoda, Datsun, Fuso, Hino и в настоящее время насчитывает 66 современных автоцентров и 26 автомобильных брендов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте 2019 года компания «КЛЮЧАВТО» и KIA Motors Rus подписали соглашение о запуске совместного проекта – предприятия KIA Ключавто Сочи. Кроме продажи и обслуживания автомобилей бренда KIA, предприятие будет предлагать услуги по страхованию, кредитованию и trade-in. Дилерский центр выполнен в корпоративном дизайне KIA на основе единых стандартов корейской марки.

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