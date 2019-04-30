28.04.19 Прочитали 1094 раз

За последнюю неделю 5 марок обновили ценники у своих моделей

За последнюю неделю 5 марок обновили ценники у своих моделей

Мониторинг цен на новые автомобили
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Мониторинг цен, регулярно проводимый экспертами сайта «Цена Авто», за последнюю рабочую неделю (с 22 по 26 апреля) выявил изменение стоимости отдельных моделей у пяти марок, представленных на российском рынке.

Отмечается, что снизились цены на некоторые комплектации автомобилей семейства LADA Granta, при этом другие комплектации – незначительно подорожали. Как именно обновились ценники на отечественные автомобили, можно узнать здесь

Премиальный бренд из Германии – Porsche – поднял цены на кроссовер Macan и фастбек Panamera. Все комплектации этих моделей обзавелись новыми ценниками, а ознакомиться с ними можно тут.  

Как уже сообщал «АВТОСТАТ», сразу три модели сегмента SUV получили новые ценники, которые отличаются от предыдущих как в большую, так и в меньшую сторону. О новых ценах на кроссоверы Hawtai, Jeep и Lexus GX460 можно узнать на сайте «ЦенаАвто».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены hawtai jeep lada lada granta lexus lexus gx 460 porsche porsche macan porsche panamera

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