26.04.19 Прочитали 1409 раз

Более 500 автомобилей Peugeot и Citroen попали под отзыв в России

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Компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 536 автомобилей Peugeot и Citroen. Так, отзыву подлежат 534 автомобиля Citroen C3 Aircross, реализованные с февраля 2018-го по март 2019 года. Причиной отзыва является этикетка производителя, которая содержит неточную информацию. На автомобилях будет выполнена замена этикетки производителя, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Также отзыву подлежат 2 автомобиля марки Peugeot Traveller и Citroen Spacetourer, реализованных с октября 2017-го по октябрь 2018 года. Причиной отзыва являются резьбовые крепления переднего рычага, которые могут быть затянуты с моментом, выше установленного стандартом завода-изготовителя. На автомобилях будет выполнена замена резьбовых креплений переднего рычага. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Отметим, что это уже второй отзыв автомобилей Peugeot и Citroen в России на этой неделе. Ранее под отзыв попали 10335 автомобилей Citroen C1 и Peugeot 107, реализованных с февраля 2006-го по август 2015 года. Причиной отзыва стало клеевое крепление стекла задней двери, которое может не обеспечивать прочности сборки. На автомобилях должнабыть выполнена проверка стекла задней двери и, при необходимости, приклеивание петель к стеклу. Кроме того, отзыву подлежат 32 автомобиля Peugeot Traveller и Expert, а также Citroen Spacetourer и Jumpy, реализованных с августа 2017-го по октябрь 2018 года. Причиной отзыва являются резьбовые крепления задней подвески, которые могут быть затянуты с моментом, выше установленного стандартом завода-изготовителя. На автомобилях будет выполнена замена резьбовых креплений задней подвески.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв citroen peugeot psa peugeot citroen

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