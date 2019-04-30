УАЗ «Буханка» Трофи поступит в продажу 1 мая

Ульяновский автозавод с 1 мая начнет продажи грузопассажирской модели УАЗ «Буханка» Комби в исполнении «Трофи». Стоимость новинки начинается от 829,9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

От стандартных модификаций «Буханка» Комби Трофи отличается внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16, стальными дисками черного цвета и защитным колером кузова. Кроме того, версия «Трофи» получила экспедиционный багажник на крыше, лестницу на задней двери и ручки дверей нового типа.

Не обошлось без изменений и в салоне. Например, у сидений появилась водоотталкивающая обивка с двойной прострочкой, а у передних кресел – еще и подогрев, не требующий доплаты. В список базового оснащения также вошли единый для замка зажигания и дверей ключ и раздвижные форточки. Салон автомобиля по-прежнему рассчитан на семь человек и 450 кг груза.

УАЗ «Буханка» Комби в исполнении «Трофи» оснащается четырехцилиндровым мотором 2.7, развивающим 112 л.с. и 198 Н•м, 5-ступенчатой механической коробкой передач и подключаемым полным приводом с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала.

Напомним, в конце 2018 года Ульяновский автозавод продлил Одобрение типа транспортного средства на модели с индексами 3303, 3741 и 3909, что позволяет предприятию производить коммерческие автомобили классического модельного ряда до конца 2021 года.

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