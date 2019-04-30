Какие автомобили с пробегом были популярны у россиян в 1 квартале?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, автомобили с пробегом каких сегментов пользовались большей популярностью у жителей РФ в январе – марте 2019 года. Согласно полученным данным, почти 88% перепроданных в 1 квартале таких легковых автомобилей пришлось лишь на 4 сегмента – B, C, D и SUV.

Детальное изучение вторичного рынка показало, что самым популярным здесь остается сегмент B, на который приходится 36,7%, что соответствует объему перепродаж в 417,7 тыс. единиц. На втором месте – кроссоверы и внедорожники с пробегом, реализованные в количестве 263,8 тыс. экземпляров. Таким образом, на долю SUV пришлось 23,2% вторичного рынка. Эксперты отметили, что за год доля сегмента B на рынке автомобилей с пробегом снизилась на 1 п.п., в то время как у SUV она прибавила 1,3 п.п.

Что касается остальных сегментов, то здесь изменения их долей незначительны и находятся в пределах 0,1 – 0,2 п.п. На третьем по популярности месте оказались автомобили класса С, объем перепродаж которых в 1 квартале 2019 года составил 209 тыс. единиц, что эквивалентно доле рынка в 18,4%. На сегмент D пришлось 9,4% или 107,1 тыс. подержанных автомобилей в количественном выражении.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю оставшихся сегментов суммарно приходится чуть более 12% российского вторичного рынка.

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