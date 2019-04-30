«Мазда Соллерс» с 2020 года лишится субсидий на поставки машин с Дальнего Востока

В рамках реформы господдержки промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком, Минпромторг с 2020 года отменяет субсидию перевозки автомобилей, выпускаемых на Дальнем Востоке. Субсидия составляла от 500 млн рублей ежегодно и была ориентирована только на один автозавод в регионе – СП Mazda с «Соллерсом» Вадима Швецова.

Как пишет газета «Коммерсант», в правительстве это решение обосновывали тем, что целевой поддержки отдельных компаний быть не должно, тем более что специнвестконтракт «Мазда Соллерс» (дает налоговые льготы в обмен на инвестиции) в любом случае продолжит действовать.

Напомним, «Мазда Соллерс» подписала СПИК в 2016 году. Инвестиции в проект позднее были увеличены до 2,8 млрд рублей до конца 2023 года. Компания обязалась создать производство двигателей Mazda SkyActiv-G на экспорт мощностью 50 тыс. штук в год в Приморском крае (было запущено в сентябре 2018 года), а также начать выпуск обновленных моделей Mazda6 и Mazda CX-5. Кроме того, СП планировало локализовать ряд технологических операций по обработке базовых компонентов двигателей. Согласно условиям СПИК, субсидия на транспортировку должна была сохраниться до 2023 года.

Представитель «Соллерса» сообщил, что в компании знают о принятом решении и планируют обратиться в правительство, чтобы указать, что отмена субсидий значительно ухудшает параметры реализации СПИК и окупаемости инвестиций в создание новых мощностей по производству двигателей.

Рынок Дальнего Востока очень мал, наиболее значительные объемы продаж приходятся на европейскую часть России, говорит Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала», при этом затраты на транспортировку существенно сказываются на экономике проекта. При отмене субсидий, отмечает он, его судьба будет зависеть от того, насколько за счет внутренней оптимизации можно будет покрыть дополнительные расходы, а также предоставят ли партнеры из Mazda льготные условия по комплектующим.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2018 году завод «Мазда Соллерс» выпустил 31149 автомобилей Mazda, что на 29,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Самой массовой моделью на конвейере предприятия остается кроссовер Mazda СХ-5 с показателем 23897 выпущенных машин (+33,5%). Сборка седанов Mazda6 составила 5300 автомобилей (-14,3%), при этом с ноября прошлого года на заводе во Владивостоке производится обновленная Mazda6. Кроме того, в феврале 2018 года на предприятии «Мазда Соллерс» начался выпуск семиместного внедорожника Mazda CX-9 нового поколения, и до конца года с его конвейера сошло 1952 таких машины. Проектная мощность предприятия «Мазда Соллерс» составляет 100 тысяч автомобилей в год. Предприятие работает в две смены, в режиме пятидневной рабочей недели.

По итогам 2018 года бестселлером Mazda на российском рынке остается кроссовер Mazda CX-5, который разошелся тиражом в 22594 единицы (+2,7%). Седан Mazda6 в прошлом году нашел 5411 покупателей (-11%), при этом в декабре в продажу поступила обновленная модель. Премиальный семиместный кроссовер Mazda CX-9, появившийся на российском рынке в октябре 2017-го, по итогам прошлого года был реализован в количестве 1667 экземпляров (рост в 4,8 раза).