Средняя цена подержанного автомобиля отечественной марки – 150 тыс. рублей

В ходе подготовки специального отчета «AUTOSTAT PRICE BOOK» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, что в 2018 году средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом отечественной марки составила 150 тыс. рублей.

Как отмечается, этот показатель может существенно отличаться в зависимости от возраста машины. Так, например, средняя цена автомобиля российской марки в возрасте до 3 лет достигает 505 тыс. рублей. В то же время стоимость отечественных машин старше 15 лет в среднем составляет 61 тыс. рублей.

Напомним, что ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщали о средней стоимости иномарки с пробегом в России, которая оказалась почти в 4 раза больше, чем у подержанного автомобиля отечественной марки.

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