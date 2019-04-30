Карлос Гон вновь вышел из тюрьмы под залог

Бывший руководитель альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон в четверг вечером был освобожден из Токийской тюрьмы. Это уже второй раз, когда Карлоса Гона по решению суда выпускают из тюрьмы под залог. В этот раз его размер составил составил 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов), что почти вдвое меньше, чем в конце марта, когда Гон был впервые отпущен под залог.

Как сообщает агентство "ТАСС", теперь сотрудники японских правоохранительных органов сопроводят Карлоса Гона к его месту жительства в центре Токио - по решению столичного окружного суда Гон будет помещен под домашний арест. Согласно условиям освобождения под залог, Карлосу Гону запрещено покидать страну, а также контактировать со своей супругой Кэрол. Ранее токийская прокуратура безуспешно попыталась опротестовать решение суда, постановившего новое освобождение Гона.

Напомним, Карлос Гон и его "правая рука" Грег Келли были арестованы 19 ноября прошлого года по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 млрд иен (около 71 млн долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов. В конце декабря прокуратура провела повторный арест Гона, а затем еще один – на сей раз основанием для этого стали подозрения в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 млрд иен (по курсу на тот момент около 21 млн долларов). Прокуратура подозревает, что провести эту операцию Гону помог бизнесмен из Саудовской Аравии, который якобы именно в этой связи получил от автоконцерна сумму в размере 1,24 млрд иен (около 14 млн долларов).

По обоим делам – о нарушении закона о финансовых сделках и о нарушении закона о компаниях в части злоупотребления служебным положением – Карлосу Гону было предъявлено официальное обвинение 11 января. В начале марта новый адвокат Гона добился его освобождения под залог в размере 1 млрд иен (около 9 млн долларов) и подписку о невыезде. Однако уже через месяц Гон был вновь арестован. В понедельник 22 апреля ему были предъявлены новые обвинения, а срок заключения, который истекал в этот день, продлен. Главным основанием для нового ареста, а затем и для предъявления новых обвинений против Гона стало подозрение, что путем сомнительных финансовых операций и переводов средств автоконцерна дилерской компании Suhail Bahwan Automobiles (SBA) в Омане, принадлежавшей другу Гона Сухаилу Бахавану, а затем с ее счетов на счета созданной одним из ее же руководителей инвестиционной компании Good Faith Investments (GFI) в Ливане, которая к тому же имела тесные связи с компанией жены Гона Кароль, в личном распоряжении Карлоса Гона оказалось 563 млн иен (около 5 млн долларов).