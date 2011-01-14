Европейский авторынок в 2010 году снизился на 4,9%

Продажи автомобилей в Европе, включая страны ЕАСТ, по итогам 2010 года снизились на 4,9% и составили 13 млн. 785 тыс. 698 автомобилей. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательный результат обусловлен завершением утилизационных программ в странах Западной Европы, где «эко-стимулы» обеспечивали высокий уровень продаж практически весь 2009 год. Декабрь стал девятым месяцем падения автопродаж в Старом свете – в прошлом месяце они снизились на 2,7% до 1 млн. 48 тыс. 378 машин.
Среди основных европейских авторынков рост продаж в прошедшем году показали Великобритания (+1,8%) и Испания (+3,1%), тогда как во Франции и Италии зафиксировано падение – на 2,2% и 9,2% соответственно. Сильнее всего сократился авторынок Греции – на 35,8% до 141499 машин. А лидером по приросту стала Ирландия, где автопродажи увеличились на 54,7% до 88373 единиц после 62,1-процентного падения в 2009 году.
Лидером по реализации автомобилей в 2010 году осталась Германия, где было продано 2 млн. 916 тыс. машин – на 23,4% меньше, чем в рекордном 2009 году. Стоит при этом отметить, что начиная с сентября немецкий авторынок начал восстанавливаться и после 12 месяцев падения в декабре показал рост на 7%. Второе место по автопродажам в Европе по-прежнему занимает Франция – авторынок этой страны в 2010 году составил 2 млн. 251 тыс. единиц (-2,2%). Снижение объясняется высокими продажами в 2009 году, когда в полном объеме действовала утилизационная программа. В минувшем же году «эко-бонусы» предлагались во Франции в сокращенном размере – 500 евро вместо 1000 евро годом ранее, а с 2011 года и вовсе отменены. На третье место поднялась Великобритания с показателем 2 млн. 30 тысяч проданных автомобилей (+1,8%). Положительный результат во многом обеспечили корпоративные продажи, которые в минувшем году выросли на 10,3%, тогда как реализация автомобилей частным лицам из-за прекращения утилизационной программы сократилась на 5,6%. Таким образом, Италия опустилась на четвертую строчку – продажи автомобилей в этой стране снизились на 9,2% до 1 млн. 960 тыс. штук. Из-за отмены «эко-премий» продажи автомобилей в Италии опустились ниже 2-миллионной отметки впервые с 1996 года, а на докризисный уровень, по прогнозам экспертов, итальянский авторынок может вернуться к 2014 году. Если же при рассмотрении европейского рынка учитывать Россию, то наша страна в 2010 году осталась на пятом месте. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом году составили порядка 1 млн. 766 тыс. машин (+30%). Стоит также отметить, что испанский авторынок по итогам минувшего года вырос на 3,1% до 982015 единиц. Как и в случае с Великобританией, остаться «в плюсе» испанскому авторынку помогли корпоративные продажи – они выросли на 22,8%, тогда как реализация частным лицам после завершения утилизационной программы снизилась на 11,3%.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе по итогам 2010 года продал Volkswagen – 1 млн. 541 тыс. машин, что на 6,6% ниже показателя за предыдущий года. На второе место поднялась Renault, реализовавшая 1 млн. 147 тыс. автомобилей (+3,4%), а на третье место, таким образом, опустился Ford с показателем 1 млн. 109 тысяч проданных машин (-13,3%). Далее идет Opel/Vauxhall, чьи продажи составили 1 млн. 6 тыс. машин (-5,5%). Чуть меньший результат показал Peugeot – автомобилей этой французской марки было реализовано 1 млн. 5 тысяч единиц (-0,4%).
Среди групп лидером по объемам продаж остается концерн Volkswagen с 2 млн. 936 проданными автомобилями (-4,2%) и долей в 21,3%. Второе место по-прежнему занимает PSA Group – продажи ее брендов снизились на 2,3% до 1 млн. 844 тыс. автомобилей, а доля составила 13,4%. На третье место поднялась Renault Group с показателем 1 млн. 410 тысяч проданных автомобилей (+4,6%) и долей в 10,2%.
Продажи новых автомобилей на рынках Европы (ЕС+ЕАСТ), тыс. шт.
|Страна
|Декабрь 2010
|Декабрь 2009
|Изм., %
|Январь-Декабрь 2010
|Январь-Декабрь 2009
|Изм., %
|Австрия
|20,4
|19,4
|4,9
|328,6
|319,4
|2,9
|Бельгия
|29,2
|26,4
|10,6
|547,3
|476,2
|14,9
|Болгария
|2,0
|1,7
|16,6
|16,3
|22,9
|-28,9
|Чехия
|15,1
|14,8
|2,1
|169,2
|161,7
|4,7
|Дания
|13,2
|11,8
|11,8
|151,6
|112,5
|34,8
|Эстония
|0,7
|0,4
|71,1
|8,8
|8,2
|7,5
|Финляндия
|6,2
|4,1
|49,9
|112,0
|90,6
|23,6
|Франция
|228,3
|230,0
|-0,7
|2251,7
|2302,4
|-2,2
|Германия
|230,4
|215,6
|6,9
|2916,3
|3807,2
|-23,4
|Греция
|3,7
|9,7
|-61,9
|141,5
|220,5
|-35,8
|Венгрия
|3,9
|4,3
|-9,3
|45,1
|60,2
|-25,1
|Ирландия
|0,4
|0,3
|42,4
|88,4
|57,1
|54,7
|Италия
|130,3
|166,5
|-21,7
|1960,3
|2159,5
|-9,2
|Латвия
|0,6
|0,2
|203,5
|5,0
|3,7
|32,9
|Литва
|0,9
|0,6
|46,5
|8,0
|7,0
|13,8
|Люксембург
|2,5
|2,8
|-10,6
|49,7
|47,3
|5,2
|Нидерланды
|11,6
|8,0
|44,5
|483,6
|387,2
|24,9
|Польша
|35,9
|28,5
|26,0
|333,5
|320,3
|4,1
|Португалия
|28,1
|17,4
|61,9
|223,5
|161,0
|38,8
|Румыния
|12,5
|11,3
|10,2
|94,5
|116,0
|-18,5
|Словакия
|7,7
|4,3
|81,5
|64,0
|74,7
|-14,3
|Словения
|3,4
|3,6
|-4,3
|59,2
|55,7
|6,3
|Испания
|68,9
|90,6
|-23,9
|982,0
|952,8
|3,1
|Швеция
|29,8
|19,4
|53,7
|289,7
|213,4
|35,7
|Великобритания
|123,8
|150,9
|-18,0
|2030,8
|1995,0
|1,8
|Европейский Союз (ЕС27)
|1009,6
|1042,6
|-3,2
|13360,6
|14132,3
|-5,5
|ЕС15
|926,9
|972,9
|-4,7
|12556,9
|13301,9
|-5,6
|ЕС10
|82,8
|69,7
|18,7
|803,7
|830,4
|-3,2
|Исландия
|0,2
|0,1
|120,6
|3,1
|2,0
|53,8
|Норвегия
|10,1
|10,3
|-1,1
|127,8
|98,7
|29,5
|Швейцария
|28,4
|24,1
|17,6
|294,2
|266,0
|10,6
|ЕАСТ
|38,7
|34,5
|12,3
|425,1
|366,7
|15,9
|ЕС+ЕАСТ
|1048,4
|1077,1
|-2,7
|13785,7
|14499,1
|-4,9
|ЕС15+ЕАСТ
|965,6
|1007,4
|-4,1
|12982,0
|13668,7
|-5,0
Продажи новых автомобилей в Европе по маркам, тыс. шт.
|Бренд
|Декабрь
|Январь-Декабрь
|Доля, %
|Кол-во, тыс. шт.
|Изм., %
|Доля, %
|Кол-во, тыс. шт.
|Изм., %
|2010
|2009
|2010
|2009
|2010/2009
|2010
|2009
|2010
|2009
|2010/2009
|ВСЕ МАРКИ
|1048,4
|1077,1
|-2,7
|13785,7
|14499,1
|-4,9
|VW Group
|20,3
|20
|213,2
|215,9
|-1,3
|21,3
|21,1
|2936,8
|3065,3
|-4,2
|VOLKSWAGEN
|10,3
|11
|108,4
|118,9
|-8,8
|11,2
|11,4
|1541,3
|1649,9
|-6,6
|AUDI
|4,4
|3,7
|46,6
|40,3
|15,6
|4,5
|4,2
|623,5
|612,8
|1,7
|SEAT
|2,1
|2
|21,6
|21,9
|-1,3
|2,2
|2,2
|301,9
|316,9
|-4,7
|SKODA
|3,5
|3,2
|36,4
|34,7
|5,1
|3,4
|3,3
|468,0
|483,7
|-3,2
|Прочие
|0
|0
|0,1
|0,1
|15
|0
|0
|2,1
|2,0
|2,4
|PSA Group
|13,2
|13,7
|138,6
|147,9
|-6,3
|13,4
|13
|1844,1
|1887,4
|-2,3
|PEUGEOT
|7,4
|7,5
|77,9
|80,7
|-3,4
|7,3
|7
|1005,9
|1010,0
|-0,4
|CITROEN
|5,8
|6,2
|60,7
|67,2
|-9,7
|6,1
|6,1
|838,1
|877,4
|-4,5
|RENAULT Group
|10,4
|10,3
|109,5
|111,0
|-1,3
|10,2
|9,3
|1410,3
|1347,9
|4,6
|RENAULT
|8,5
|8,4
|88,7
|90,8
|-2,4
|8,3
|7,7
|1147,5
|1109,5
|3,4
|DACIA
|2
|1,9
|20,8
|20,2
|3,2
|1,9
|1,6
|262,8
|238,4
|10,2
|GM Group
|9,8
|8,3
|102,9
|89,0
|15,7
|8,6
|8,9
|1190,4
|1284,2
|-7,3
|OPEL/VAUXHALL
|8,4
|6,7
|87,7
|72,0
|21,8
|7,3
|7,3
|1006,8
|1064,9
|-5,5
|CHEVROLET
|1,4
|1,4
|15,2
|15,2
|-0,1
|1,3
|1,3
|178,7
|191,0
|-6,4
|SAAB
|0,1
|0,0
|1,4
|0,2
|3,5
|26,6
|GM (US)
|0
|0
|0,0
|0,3
|-93,5
|0
|0
|1,3
|1,7
|-20,9
|FORD
|6,9
|9
|72,2
|97,0
|-25,5
|8
|8,8
|1109,6
|1280,4
|-13,3
|FIAT Group
|6,7
|8
|69,8
|86,2
|-19,1
|7,6
|8,7
|1041,3
|1255,3
|-17
|FIAT
|5,1
|6,5
|53,7
|70,3
|-23,6
|6
|7
|825,4
|1016,8
|-18,8
|LANCIA
|0,6
|0,8
|6,5
|8,9
|-27,4
|0,7
|0,8
|99,4
|121,6
|-18,2
|ALFA ROMEO
|0,9
|0,6
|9,4
|6,7
|39,4
|0,8
|0,8
|110,1
|110,5
|-0,4
|Прочие
|0
|0
|0,3
|0,3
|-10,4
|0
|0
|6,4
|6,4
|-0,1
|BMW Group
|6,5
|5,6
|67,7
|59,9
|13
|5,4
|4,9
|750,4
|708,1
|6
|BMW
|4,9
|4,5
|51,9
|48,4
|7,3
|4,4
|3,9
|609,2
|572,2
|6,5
|MINI
|1,5
|1,1
|15,8
|11,5
|37,2
|1
|0,9
|141,2
|135,9
|3,9
|DAIMLER
|4,6
|4,6
|48,6
|49,5
|-1,9
|4,9
|4,7
|669,1
|683,4
|-2,1
|MERCEDES
|4,1
|3,8
|43,1
|41,3
|4,2
|4,3
|4
|586,1
|586,9
|-0,1
|SMART
|0,5
|0,8
|5,5
|8,2
|-32,9
|0,6
|0,7
|82,9
|96,5
|-14
|TOYOTA Group
|4,2
|4,5
|44,5
|48,2
|-7,6
|4,4
|4,9
|600,3
|717,3
|-16,3
|TOYOTA
|4,1
|4,4
|43,4
|46,9
|-7,5
|4,2
|4,8
|582,5
|697,6
|-16,5
|LEXUS
|0,1
|0,1
|1,1
|1,3
|-11,1
|0,1
|0,1
|17,9
|19,8
|-9,7
|NISSAN
|2,9
|3,1
|30,5
|33,2
|-8
|2,9
|2,5
|402,7
|366,9
|9,7
|HYUNDAI
|2,7
|2,2
|27,8
|24,1
|15,5
|2,6
|2,4
|358,3
|342,1
|4,7
|KIA
|2
|1,7
|20,9
|18,4
|13,3
|1,9
|1,7
|262,6
|251,4
|4,5
|VOLVO CAR CORP.
|2,2
|1,7
|23,5
|18,7
|25,8
|1,7
|1,4
|230,3
|204,5
|12,6
|SUZUKI
|1,4
|1,4
|14,5
|15,5
|-6,7
|1,4
|1,7
|195,5
|249,6
|-21,7
|HONDA
|1,4
|1,3
|14,7
|14,2
|3,7
|1,4
|1,7
|187,4
|244,8
|-23,4
|MAZDA
|1,1
|1,4
|11,3
|14,7
|-23,1
|1,3
|1,5
|182,7
|211,1
|-13,5
|MITSUBISHI
|1
|0,6
|10,3
|6,4
|59,9
|0,8
|0,7
|107,3
|98,6
|8,8
|JAGUAR LAND ROVER Group
|0,6
|0,8
|6,5
|8,2
|-20,9
|0,7
|0,6
|94,0
|86,1
|9,2
|LAND ROVER
|0,4
|0,5
|4,6
|5,5
|-15,7
|0,5
|0,4
|67,0
|56,7
|18,2
|JAGUAR
|0,2
|0,2
|1,8
|2,7
|-31,7
|0,2
|0,2
|27,1
|29,4
|-8,1
|CHRYSLER
|0,3
|0,3
|2,7
|3,6
|-23,1
|0,3
|0,3
|36,9
|50,4
|-26,8
|ПРОЧИЕ
|1,8
|1,4
|18,6
|15,5
|19,7
|1,3
|1,1
|175,8
|164,1
|7,1