Европейский авторынок в 2010 году снизился на 4,9% | АВТОСТАТ

Европейский авторынок в 2010 году снизился на 4,9%

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Продажи автомобилей в Европе, включая страны ЕАСТ, по итогам 2010 года снизились на 4,9% и составили 13 млн. 785 тыс. 698 автомобилей. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательный результат обусловлен завершением утилизационных программ в странах Западной Европы, где «эко-стимулы» обеспечивали высокий уровень продаж практически весь 2009 год. Декабрь стал девятым месяцем падения автопродаж в Старом свете – в прошлом месяце они снизились на 2,7% до 1 млн. 48 тыс. 378 машин.

Среди основных европейских авторынков рост продаж в прошедшем году показали Великобритания (+1,8%) и Испания (+3,1%), тогда как во Франции и Италии зафиксировано падение – на 2,2% и 9,2% соответственно. Сильнее всего сократился авторынок Греции – на 35,8% до 141499 машин. А лидером по приросту стала Ирландия, где автопродажи увеличились на 54,7% до 88373 единиц после 62,1-процентного падения в 2009 году.

Лидером по реализации автомобилей в 2010 году осталась Германия, где было продано 2 млн. 916 тыс. машин – на 23,4% меньше, чем в рекордном 2009 году. Стоит при этом отметить, что начиная с сентября немецкий авторынок начал восстанавливаться и после 12 месяцев падения в декабре показал рост на 7%. Второе место по автопродажам в Европе по-прежнему занимает Франция – авторынок этой страны в 2010 году составил 2 млн. 251 тыс. единиц (-2,2%). Снижение объясняется высокими продажами в 2009 году, когда в полном объеме действовала утилизационная программа. В минувшем же году «эко-бонусы» предлагались во Франции в сокращенном размере – 500 евро вместо 1000 евро годом ранее, а с 2011 года и вовсе отменены. На третье место поднялась Великобритания с показателем 2 млн. 30 тысяч проданных автомобилей (+1,8%). Положительный результат во многом обеспечили корпоративные продажи, которые в минувшем году выросли на 10,3%, тогда как реализация автомобилей частным лицам из-за прекращения утилизационной программы сократилась на 5,6%. Таким образом, Италия опустилась на четвертую строчку – продажи автомобилей в этой стране снизились на 9,2% до 1 млн. 960 тыс. штук. Из-за отмены «эко-премий» продажи автомобилей в Италии опустились ниже 2-миллионной отметки впервые с 1996 года, а на докризисный уровень, по прогнозам экспертов, итальянский авторынок может вернуться к 2014 году. Если же при рассмотрении европейского рынка учитывать Россию, то наша страна в 2010 году осталась на пятом месте. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом году составили порядка 1 млн. 766 тыс. машин (+30%). Стоит также отметить, что испанский авторынок по итогам минувшего года вырос на 3,1% до 982015 единиц. Как и в случае с Великобританией, остаться «в плюсе» испанскому авторынку помогли корпоративные продажи – они выросли на 22,8%, тогда как реализация частным лицам после завершения утилизационной программы снизилась на 11,3%.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе по итогам 2010 года продал Volkswagen – 1 млн. 541 тыс. машин, что на 6,6% ниже показателя за предыдущий года. На второе место поднялась Renault, реализовавшая 1 млн. 147 тыс. автомобилей (+3,4%), а на третье место, таким образом, опустился Ford с показателем 1 млн. 109 тысяч проданных машин (-13,3%). Далее идет Opel/Vauxhall, чьи продажи составили 1 млн. 6 тыс. машин (-5,5%). Чуть меньший результат показал Peugeot – автомобилей этой французской марки было реализовано 1 млн. 5 тысяч единиц (-0,4%).

Среди групп лидером по объемам продаж остается концерн Volkswagen с 2 млн. 936 проданными автомобилями (-4,2%) и долей в 21,3%. Второе место по-прежнему занимает PSA Group – продажи ее брендов снизились на 2,3% до 1 млн. 844 тыс. автомобилей, а доля составила 13,4%. На третье место поднялась Renault Group с показателем 1 млн. 410 тысяч проданных автомобилей (+4,6%) и долей в 10,2%.

 

Продажи новых автомобилей на рынках Европы (ЕС+ЕАСТ), тыс. шт.


СтранаДекабрь 2010 Декабрь 2009Изм., %Январь-Декабрь 2010 Январь-Декабрь 2009Изм., %
Австрия20,419,44,9328,6319,42,9
Бельгия29,226,410,6547,3476,214,9
Болгария2,01,716,616,322,9-28,9
Чехия15,114,82,1169,2161,74,7
Дания13,211,811,8151,6112,534,8
Эстония0,70,471,18,88,27,5
Финляндия6,24,149,9112,090,623,6
Франция228,3230,0-0,72251,72302,4-2,2
Германия230,4215,66,92916,33807,2-23,4
Греция3,79,7-61,9141,5220,5-35,8
Венгрия3,94,3-9,345,160,2-25,1
Ирландия0,40,342,488,457,154,7
Италия130,3166,5-21,71960,32159,5-9,2
Латвия0,60,2203,55,03,732,9
Литва0,90,646,58,07,013,8
Люксембург2,52,8-10,649,747,35,2
Нидерланды11,68,044,5483,6387,224,9
Польша35,928,526,0333,5320,34,1
Португалия28,117,461,9223,5161,038,8
Румыния12,511,310,294,5116,0-18,5
Словакия7,74,381,564,074,7-14,3
Словения3,43,6-4,359,255,76,3
Испания68,990,6-23,9982,0952,83,1
Швеция29,819,453,7289,7213,435,7
Великобритания123,8150,9-18,02030,81995,01,8
Европейский Союз (ЕС27)1009,61042,6-3,213360,614132,3-5,5
ЕС15926,9972,9-4,712556,913301,9-5,6
ЕС1082,869,718,7803,7830,4-3,2
Исландия0,20,1120,63,12,053,8
Норвегия10,110,3-1,1127,898,729,5
Швейцария28,424,117,6294,2266,010,6
ЕАСТ38,734,512,3425,1366,715,9
ЕС+ЕАСТ1048,41077,1-2,713785,714499,1-4,9
ЕС15+ЕАСТ965,61007,4-4,112982,013668,7-5,0

 

Продажи новых автомобилей в Европе по маркам, тыс. шт.


БрендДекабрьЯнварь-Декабрь
Доля, %Кол-во, тыс. шт.Изм., % Доля, %Кол-во, тыс. шт.Изм., %
20102009201020092010/200920102009201020092010/2009
ВСЕ МАРКИ  1048,41077,1-2,7  13785,714499,1-4,9
VW Group20,320213,2215,9-1,321,321,12936,83065,3-4,2
VOLKSWAGEN10,311108,4118,9-8,811,211,41541,31649,9-6,6
AUDI4,43,746,640,315,64,54,2623,5612,81,7
SEAT2,1221,621,9-1,32,22,2301,9316,9-4,7
SKODA3,53,236,434,75,13,43,3468,0483,7-3,2
Прочие000,10,115002,12,02,4
PSA Group13,213,7138,6147,9-6,313,4131844,11887,4-2,3
PEUGEOT7,47,577,980,7-3,47,371005,91010,0-0,4
CITROEN5,86,260,767,2-9,76,16,1838,1877,4-4,5
RENAULT Group10,410,3109,5111,0-1,310,29,31410,31347,94,6
RENAULT8,58,488,790,8-2,48,37,71147,51109,53,4
DACIA21,920,820,23,21,91,6262,8238,410,2
GM Group9,88,3102,989,015,78,68,91190,41284,2-7,3
OPEL/VAUXHALL8,46,787,772,021,87,37,31006,81064,9-5,5
CHEVROLET1,41,415,215,2-0,11,31,3178,7191,0-6,4
SAAB 0,10,01,4  0,23,526,6 
GM (US)000,00,3-93,5001,31,7-20,9
FORD6,9972,297,0-25,588,81109,61280,4-13,3
FIAT Group6,7869,886,2-19,17,68,71041,31255,3-17
FIAT5,16,553,770,3-23,667825,41016,8-18,8
LANCIA0,60,86,58,9-27,40,70,899,4121,6-18,2
ALFA ROMEO0,90,69,46,739,40,80,8110,1110,5-0,4
Прочие000,30,3-10,4006,46,4-0,1
BMW Group6,55,667,759,9135,44,9750,4708,16
BMW4,94,551,948,47,34,43,9609,2572,26,5
MINI1,51,115,811,537,210,9141,2135,93,9
DAIMLER4,64,648,649,5-1,94,94,7669,1683,4-2,1
MERCEDES4,13,843,141,34,24,34586,1586,9-0,1
SMART0,50,85,58,2-32,90,60,782,996,5-14
TOYOTA Group4,24,544,548,2-7,64,44,9600,3717,3-16,3
TOYOTA4,14,443,446,9-7,54,24,8582,5697,6-16,5
LEXUS0,10,11,11,3-11,10,10,117,919,8-9,7
NISSAN2,93,130,533,2-82,92,5402,7366,99,7
HYUNDAI2,72,227,824,115,52,62,4358,3342,14,7
KIA21,720,918,413,31,91,7262,6251,44,5
VOLVO CAR CORP.2,21,723,518,725,81,71,4230,3204,512,6
SUZUKI1,41,414,515,5-6,71,41,7195,5249,6-21,7
HONDA1,41,314,714,23,71,41,7187,4244,8-23,4
MAZDA1,11,411,314,7-23,11,31,5182,7211,1-13,5
MITSUBISHI10,610,36,459,90,80,7107,398,68,8
JAGUAR LAND ROVER Group0,60,86,58,2-20,90,70,694,086,19,2
LAND ROVER0,40,54,65,5-15,70,50,467,056,718,2
JAGUAR0,20,21,82,7-31,70,20,227,129,4-8,1
CHRYSLER0,30,32,73,6-23,10,30,336,950,4-26,8
ПРОЧИЕ1,81,418,615,519,71,31,1175,8164,17,1

 

По данным ACEA

Теги: авторынок россии обзор рынка автомобилей volkswagen

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