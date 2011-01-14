Европейский авторынок в 2010 году снизился на 4,9%

Продажи автомобилей в Европе, включая страны ЕАСТ, по итогам 2010 года снизились на 4,9% и составили 13 млн. 785 тыс. 698 автомобилей. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательный результат обусловлен завершением утилизационных программ в странах Западной Европы, где «эко-стимулы» обеспечивали высокий уровень продаж практически весь 2009 год. Декабрь стал девятым месяцем падения автопродаж в Старом свете – в прошлом месяце они снизились на 2,7% до 1 млн. 48 тыс. 378 машин.

Среди основных европейских авторынков рост продаж в прошедшем году показали Великобритания (+1,8%) и Испания (+3,1%), тогда как во Франции и Италии зафиксировано падение – на 2,2% и 9,2% соответственно. Сильнее всего сократился авторынок Греции – на 35,8% до 141499 машин. А лидером по приросту стала Ирландия, где автопродажи увеличились на 54,7% до 88373 единиц после 62,1-процентного падения в 2009 году.

Лидером по реализации автомобилей в 2010 году осталась Германия, где было продано 2 млн. 916 тыс. машин – на 23,4% меньше, чем в рекордном 2009 году. Стоит при этом отметить, что начиная с сентября немецкий авторынок начал восстанавливаться и после 12 месяцев падения в декабре показал рост на 7%. Второе место по автопродажам в Европе по-прежнему занимает Франция – авторынок этой страны в 2010 году составил 2 млн. 251 тыс. единиц (-2,2%). Снижение объясняется высокими продажами в 2009 году, когда в полном объеме действовала утилизационная программа. В минувшем же году «эко-бонусы» предлагались во Франции в сокращенном размере – 500 евро вместо 1000 евро годом ранее, а с 2011 года и вовсе отменены. На третье место поднялась Великобритания с показателем 2 млн. 30 тысяч проданных автомобилей (+1,8%). Положительный результат во многом обеспечили корпоративные продажи, которые в минувшем году выросли на 10,3%, тогда как реализация автомобилей частным лицам из-за прекращения утилизационной программы сократилась на 5,6%. Таким образом, Италия опустилась на четвертую строчку – продажи автомобилей в этой стране снизились на 9,2% до 1 млн. 960 тыс. штук. Из-за отмены «эко-премий» продажи автомобилей в Италии опустились ниже 2-миллионной отметки впервые с 1996 года, а на докризисный уровень, по прогнозам экспертов, итальянский авторынок может вернуться к 2014 году. Если же при рассмотрении европейского рынка учитывать Россию, то наша страна в 2010 году осталась на пятом месте. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом году составили порядка 1 млн. 766 тыс. машин (+30%). Стоит также отметить, что испанский авторынок по итогам минувшего года вырос на 3,1% до 982015 единиц. Как и в случае с Великобританией, остаться «в плюсе» испанскому авторынку помогли корпоративные продажи – они выросли на 22,8%, тогда как реализация частным лицам после завершения утилизационной программы снизилась на 11,3%.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе по итогам 2010 года продал Volkswagen – 1 млн. 541 тыс. машин, что на 6,6% ниже показателя за предыдущий года. На второе место поднялась Renault, реализовавшая 1 млн. 147 тыс. автомобилей (+3,4%), а на третье место, таким образом, опустился Ford с показателем 1 млн. 109 тысяч проданных машин (-13,3%). Далее идет Opel/Vauxhall, чьи продажи составили 1 млн. 6 тыс. машин (-5,5%). Чуть меньший результат показал Peugeot – автомобилей этой французской марки было реализовано 1 млн. 5 тысяч единиц (-0,4%).

Среди групп лидером по объемам продаж остается концерн Volkswagen с 2 млн. 936 проданными автомобилями (-4,2%) и долей в 21,3%. Второе место по-прежнему занимает PSA Group – продажи ее брендов снизились на 2,3% до 1 млн. 844 тыс. автомобилей, а доля составила 13,4%. На третье место поднялась Renault Group с показателем 1 млн. 410 тысяч проданных автомобилей (+4,6%) и долей в 10,2%.

Продажи новых автомобилей на рынках Европы (ЕС+ЕАСТ), тыс. шт.





Страна Декабрь 2010 Декабрь 2009 Изм., % Январь-Декабрь 2010 Январь-Декабрь 2009 Изм., % Австрия 20,4 19,4 4,9 328,6 319,4 2,9 Бельгия 29,2 26,4 10,6 547,3 476,2 14,9 Болгария 2,0 1,7 16,6 16,3 22,9 -28,9 Чехия 15,1 14,8 2,1 169,2 161,7 4,7 Дания 13,2 11,8 11,8 151,6 112,5 34,8 Эстония 0,7 0,4 71,1 8,8 8,2 7,5 Финляндия 6,2 4,1 49,9 112,0 90,6 23,6 Франция 228,3 230,0 -0,7 2251,7 2302,4 -2,2 Германия 230,4 215,6 6,9 2916,3 3807,2 -23,4 Греция 3,7 9,7 -61,9 141,5 220,5 -35,8 Венгрия 3,9 4,3 -9,3 45,1 60,2 -25,1 Ирландия 0,4 0,3 42,4 88,4 57,1 54,7 Италия 130,3 166,5 -21,7 1960,3 2159,5 -9,2 Латвия 0,6 0,2 203,5 5,0 3,7 32,9 Литва 0,9 0,6 46,5 8,0 7,0 13,8 Люксембург 2,5 2,8 -10,6 49,7 47,3 5,2 Нидерланды 11,6 8,0 44,5 483,6 387,2 24,9 Польша 35,9 28,5 26,0 333,5 320,3 4,1 Португалия 28,1 17,4 61,9 223,5 161,0 38,8 Румыния 12,5 11,3 10,2 94,5 116,0 -18,5 Словакия 7,7 4,3 81,5 64,0 74,7 -14,3 Словения 3,4 3,6 -4,3 59,2 55,7 6,3 Испания 68,9 90,6 -23,9 982,0 952,8 3,1 Швеция 29,8 19,4 53,7 289,7 213,4 35,7 Великобритания 123,8 150,9 -18,0 2030,8 1995,0 1,8 Европейский Союз (ЕС27) 1009,6 1042,6 -3,2 13360,6 14132,3 -5,5 ЕС15 926,9 972,9 -4,7 12556,9 13301,9 -5,6 ЕС10 82,8 69,7 18,7 803,7 830,4 -3,2 Исландия 0,2 0,1 120,6 3,1 2,0 53,8 Норвегия 10,1 10,3 -1,1 127,8 98,7 29,5 Швейцария 28,4 24,1 17,6 294,2 266,0 10,6 ЕАСТ 38,7 34,5 12,3 425,1 366,7 15,9 ЕС+ЕАСТ 1048,4 1077,1 -2,7 13785,7 14499,1 -4,9 ЕС15+ЕАСТ 965,6 1007,4 -4,1 12982,0 13668,7 -5,0

Продажи новых автомобилей в Европе по маркам, тыс. шт.





Бренд Декабрь Январь-Декабрь Доля, % Кол-во, тыс. шт. Изм., % Доля, % Кол-во, тыс. шт. Изм., % 2010 2009 2010 2009 2010/2009 2010 2009 2010 2009 2010/2009 ВСЕ МАРКИ 1048,4 1077,1 -2,7 13785,7 14499,1 -4,9 VW Group 20,3 20 213,2 215,9 -1,3 21,3 21,1 2936,8 3065,3 -4,2 VOLKSWAGEN 10,3 11 108,4 118,9 -8,8 11,2 11,4 1541,3 1649,9 -6,6 AUDI 4,4 3,7 46,6 40,3 15,6 4,5 4,2 623,5 612,8 1,7 SEAT 2,1 2 21,6 21,9 -1,3 2,2 2,2 301,9 316,9 -4,7 SKODA 3,5 3,2 36,4 34,7 5,1 3,4 3,3 468,0 483,7 -3,2 Прочие 0 0 0,1 0,1 15 0 0 2,1 2,0 2,4 PSA Group 13,2 13,7 138,6 147,9 -6,3 13,4 13 1844,1 1887,4 -2,3 PEUGEOT 7,4 7,5 77,9 80,7 -3,4 7,3 7 1005,9 1010,0 -0,4 CITROEN 5,8 6,2 60,7 67,2 -9,7 6,1 6,1 838,1 877,4 -4,5 RENAULT Group 10,4 10,3 109,5 111,0 -1,3 10,2 9,3 1410,3 1347,9 4,6 RENAULT 8,5 8,4 88,7 90,8 -2,4 8,3 7,7 1147,5 1109,5 3,4 DACIA 2 1,9 20,8 20,2 3,2 1,9 1,6 262,8 238,4 10,2 GM Group 9,8 8,3 102,9 89,0 15,7 8,6 8,9 1190,4 1284,2 -7,3 OPEL/VAUXHALL 8,4 6,7 87,7 72,0 21,8 7,3 7,3 1006,8 1064,9 -5,5 CHEVROLET 1,4 1,4 15,2 15,2 -0,1 1,3 1,3 178,7 191,0 -6,4 SAAB 0,1 0,0 1,4 0,2 3,5 26,6 GM (US) 0 0 0,0 0,3 -93,5 0 0 1,3 1,7 -20,9 FORD 6,9 9 72,2 97,0 -25,5 8 8,8 1109,6 1280,4 -13,3 FIAT Group 6,7 8 69,8 86,2 -19,1 7,6 8,7 1041,3 1255,3 -17 FIAT 5,1 6,5 53,7 70,3 -23,6 6 7 825,4 1016,8 -18,8 LANCIA 0,6 0,8 6,5 8,9 -27,4 0,7 0,8 99,4 121,6 -18,2 ALFA ROMEO 0,9 0,6 9,4 6,7 39,4 0,8 0,8 110,1 110,5 -0,4 Прочие 0 0 0,3 0,3 -10,4 0 0 6,4 6,4 -0,1 BMW Group 6,5 5,6 67,7 59,9 13 5,4 4,9 750,4 708,1 6 BMW 4,9 4,5 51,9 48,4 7,3 4,4 3,9 609,2 572,2 6,5 MINI 1,5 1,1 15,8 11,5 37,2 1 0,9 141,2 135,9 3,9 DAIMLER 4,6 4,6 48,6 49,5 -1,9 4,9 4,7 669,1 683,4 -2,1 MERCEDES 4,1 3,8 43,1 41,3 4,2 4,3 4 586,1 586,9 -0,1 SMART 0,5 0,8 5,5 8,2 -32,9 0,6 0,7 82,9 96,5 -14 TOYOTA Group 4,2 4,5 44,5 48,2 -7,6 4,4 4,9 600,3 717,3 -16,3 TOYOTA 4,1 4,4 43,4 46,9 -7,5 4,2 4,8 582,5 697,6 -16,5 LEXUS 0,1 0,1 1,1 1,3 -11,1 0,1 0,1 17,9 19,8 -9,7 NISSAN 2,9 3,1 30,5 33,2 -8 2,9 2,5 402,7 366,9 9,7 HYUNDAI 2,7 2,2 27,8 24,1 15,5 2,6 2,4 358,3 342,1 4,7 KIA 2 1,7 20,9 18,4 13,3 1,9 1,7 262,6 251,4 4,5 VOLVO CAR CORP. 2,2 1,7 23,5 18,7 25,8 1,7 1,4 230,3 204,5 12,6 SUZUKI 1,4 1,4 14,5 15,5 -6,7 1,4 1,7 195,5 249,6 -21,7 HONDA 1,4 1,3 14,7 14,2 3,7 1,4 1,7 187,4 244,8 -23,4 MAZDA 1,1 1,4 11,3 14,7 -23,1 1,3 1,5 182,7 211,1 -13,5 MITSUBISHI 1 0,6 10,3 6,4 59,9 0,8 0,7 107,3 98,6 8,8 JAGUAR LAND ROVER Group 0,6 0,8 6,5 8,2 -20,9 0,7 0,6 94,0 86,1 9,2 LAND ROVER 0,4 0,5 4,6 5,5 -15,7 0,5 0,4 67,0 56,7 18,2 JAGUAR 0,2 0,2 1,8 2,7 -31,7 0,2 0,2 27,1 29,4 -8,1 CHRYSLER 0,3 0,3 2,7 3,6 -23,1 0,3 0,3 36,9 50,4 -26,8 ПРОЧИЕ 1,8 1,4 18,6 15,5 19,7 1,3 1,1 175,8 164,1 7,1

По данным ACEA