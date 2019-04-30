Ford объявил о специальных ценах на запчасти и аксессуары для своих автомобилей

Компания Ford Sollers, которая к июлю прекратит продажи легковых моделей и кроссоверов в России, объявила о специальных ценах на сервисные предложения и аксессуары для легковых и коммерческих автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Ford Sollers, по специальным ценам доступны такие операции сервисного обслуживания, как проверка кондиционера (проверка давления, утечек, дозаправка), чистка системы кондиционирования (с заменой салонного фильтра и использованием аэрозольного очистителя), замена масла в двигателе.

В рамках кампании предлагаются высококачественные комплектующие и аксессуары от Ford и других известных производителей. Набор щеток стеклоочистителя на легковой Ford можно приобрести от 1690 рублей, стальную защита картера и КПП – от 2660 рублей. Летние шины от брендов (Pirelli, Continental, Michelin) доступны от 3480 рублей, а желающие полностью обновить колеса к теплому сезону могут приобрести стильные легкосплавные колесные диски от 7000 рублей.

Владельцы Ford Transit могут воспользоваться новыми условиями, обратившись в специализированные Транзит Центры. Набор оригинальных щеток стеклоочистителя на Ford Transit обойдется в 1500 – 2010 рублей, стальная защита картера и КПП – в 2730-3970 рублей, легкосплавные диски привлекательного дизайна – от 7510 рублей.

Напомним, в марте акционеры совместного предприятия Ford Sollers объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга, Татарстан).

Вместе с тем Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга). Данные меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, которое будет проводиться в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций. Обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме.

В новой структуре Ford Sollers акционеры Ford Motor Company и «Соллерс» остаются партнерами, при этом «Соллерс» будет владеть долей 51% в уставном капитале совместного предприятия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Ford реализовали 3561 автомобиль – на 32% меньше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2019 года в России было продано 7729 автомобилей Ford, что на 39% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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