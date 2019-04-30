УАЗ показал обновленный спецавтомобиль «Патриот» для ДПС

Ульяновский автозавод показал спецавтомобиль для ДПС, который базируется на основе обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» 2019 модельного года. Автомобиль прошел все испытания и принят на снабжение в МВД России, сообщает пресс-служба УАЗа.

Специальная версия УАЗ «Патриот» ДПС оснащена более мощным двигателем 2.7 (150 л.с.), модернизированной коробкой передач и новой подвеской. В базовую комплектацию внедорожника входят цветографическая схема Полиция ДПС, сигнальная громкоговорящая установка, система видеонаблюдения (обзор впереди автомобиля и рабочем салоне), перегородка между первым и вторым рядом сидений для предотвращения нападения на инспектора ДПС и дополнительный источник электропитания.

Опционально доступны лебедка скрытого типа, автоматическая система пожаротушения моторного отсека, измеритель скорости, радиостанция и подогреватель двигателя. Внедорожник сертифицирован и доступен к заказу.

Напомним, производство обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» началось в сентябре прошлого года. Покупателям предлагаются исключительно полноприводные машины по цене от 794,5 тысяч до 1 млн 031 тыс. рублей. И каждый из вариантов исполнения можно дополнить опциональным пакетом «Экспедиция» (от 1 млн 024 тыс. руб. до 1 млн 286 тыс. руб.), в который входят два оригинальных цвета кузова на выбор, лебедка, экспедиционный багажник, лестница, силовые пороги и внедорожные шины.

Кроме того, в марте этого года в продажу поступили внедорожники УАЗ «Патриот» в специальной версии Life Style. Автомобили отличает новый цвет, детали интерьера и особенности комплектации. Стартовая цена новинки составляет 994 тыс. рублей, без учета спецпредложений. Тираж спецсерии не превысит 300 автомобилей.

Что касается планов по дальнейшей модернизации УАЗ «Патриот», то сейчас ведется подготовка к установке на внедорожник автоматической коробки передач от бельгийской компании Punch. Новая 6-ступенчатая гидромеханическая трансмиссия появится на УАЗ «Патриот» во второй половине 2019 года. В моторную линейку флагманской модели вернется также дизельный двигатель.

Отметим, что УАЗ «Патриот» является самой продаваемой моделью Ульяновского автозавода на российском рынке. Всего по итогам марта российские дилеры УАЗа реализовали 3089 автомобилей – на 9% больше, чем годом ранее. За первый квартал 2019 года в России было продано 7734 автомобиля УАЗ, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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