Премьер Медведев предложил включить ОСАГО в каско

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил Минфину, Минэкономики, Минюсту и ЦБ рассмотреть возможность включения ОСАГО в страховое покрытие по полису каско, предположив, что объединение этих двух страховых продуктов сделает универсальный полис дешевле.

Впервые такая идея была озвучена на одном из заседаний Думы и на прошлой неделе выдвинута депутатами в ходе отчета правительства. Медведев сразу назвал ее интересной – в случае, если такой полис будет дешевле купленных по отдельности полисов каско и ОСАГО. Насколько жизнеспособной окажется идея – узнаем совсем скоро: срок для рассмотрения этого вопроса премьер установил до 1 июня.

Как пишет «Коммерсант», в Центробанке вполне допускают возможность ее реализации, а в Министерстве финансов даже смогли назвать ближайший срок ее внедрения – 2020 год. Однако у проекта есть и оппоненты, которые считают, что рынок не готов к принятию такого продукта и что на подобной страховке удастся сэкономить лишь состоятельным владельцам – тем, кто и сегодня ежегодно покупает полис каско. Пока никто из инициаторов не ответил и на такой очень важный вопрос – полагают инициаторы проекта сделать этой универсальный полис добровольным (дополнительным продуктом к ныне существующим) или он будет обязательным для автовладельцев.

Напомним, что по итогам 2018 года было продано 39,7 млн полисов ОСАГО. Каско, как пишет «Коммерсант», ссылаясь на оценку директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексея Бредихина, есть лишь у 10% автовладельцев. На сегодняшний день каско и ОСАГО отличаются и по своей стоимости для владельцев, и по величине средних выплат, и главное - по своей сути.