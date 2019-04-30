Продажи Rolls-Royce в России по итогам 1 квартала выросли на 85%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам января – марта 2019 года объем рынка новых автомобилей Rolls-Royce в России составили 24 единиц, что на 85% выше результата годичной давности (13 шт.).

Самой популярной моделью Rolls-Royce в нашей стране является внедорожник Cullinan, которая занимает половину от общих продаж бренда. Так, в 1 квартале жители нашей страны приобрели 12 экземпляров этой модели, цена которой начинается от 26 млн рублей.

Второе место в линейке Rolls-Royce по предпочтениям среди россиян занимает купе Wraith – с января по март нынешнего года таких автомобилей минимальной стоимостью 25,1 млн рублей было куплено в количестве 8 единиц.

Также за это время своих владельцев нашли по 2 седана Ghost и Phantom, цена которых стартует с отметки 24,9 млн и 45,5 млн рублей соответственно. А вот кабриолеты Dawn минимальной стоимостью 31,3 млн рублей в 1 квартале пока остались не востребованы.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», 10 купленных новых автомобилей Rolls-Royce приходится на Москву. По 3 таких машины приобрели жители Санкт-Петербурга и Подмосковья, а 2 отправились в Краснодарский край. Еще в 6 субъектах РФ (Чечня, Алтайский край, Иркутская, Томская, Свердловская и Рязанская области) было куплено по одному новому автомобилю британской марки.

Отметим также, что продажи Rolls-Royce в нашей стране растут на фоне падения всего рынка новых люксовых автомобилей, которое в 1 квартале 2019 года составило -19%.

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