Мировой авторынок в марте снизился на 5% до 8 млн 878 тыс. 838 легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 91 млн 252 тыс. машин. По итогам первых трех месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила 22 млн 468 тыс. единиц (-6,7%), гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в марте было реализовано 2 млн 384 тыс. машин (-7,8%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется девятый месяц подряд на фоне торможения экономического роста страны. Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 608 тыс. машин (-2,9%).

Автомобильные рынки стран Западной Европы продолжили падение – в марте на 3,2% до 1 млн 856 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 379,6 тыс. единиц – на 4,9% меньше по сравнению с прошлым годом. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в марте вновь показал рост благодаря запуску госпрограмм стимулирования спроса в условиях общего замедления экономического роста.

В Южной Америке местные дилеры продали 236,9 тыс. автомобилей, что на 16% меньше, чем в марте прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (633,1 тыс. шт., -3,6%), Канаду (184,2 тыс. шт., -1,3%) и Корею (153,3 тыс. шт., -5,8%).

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