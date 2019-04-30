26.04.19 Прочитали 475 раз

Кабриолеты Aurus поступят в продажу в 2020 - 2021 годах

Кабриолеты Aurus поступят в продажу в 2020-2021 годах

Портрет автовладельца
Все готовые отчёты

Кабриолеты Aurus планируется выпустить на рынок в 2020-2021 годах. До этого их можно будет увидеть на параде Победы, но российским чиновникам кабриолеты Aurus не планируется. Об этом сообщил министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ожидается, что дизайн открытых машин выполнят в стиле седана Aurus Senat S600 и лимузина Aurus L700, пишет портал Autonews.ru. Ранее стало известно, что стартовая цена на первый люксовый седан Aurus S600 будет составлять около 10–12 млн рублей. Автомобиль длиной 5,63 м будет предлагаться в двух версиях: бронированной и небронированной. Что касается лимузина Aurus Senat Limousine L700, то его предложат исключительно в модификации с броней.

Автомобили Aurus Senat Limousine и Aurus Senat предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/час за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

В настоящее время ФГУП «НАМИ» занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании «Аурус» входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером «Соллерс». Предполагается реализация этого проекта к концу 2020 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки aurus

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

На автомобили Aurus поступило более 500 заявок

11 апреля 2019

Все новости

Статьи на тему

Aurus поехал на заработки («Коммерсант»)

21 марта 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Что известно о лимузине, на котором Владимир Путин приезжал на инаугурацию?

18 мая 2018

Вся инфографика
 