Назначен руководитель Hyundai Styling Group

Компания Hyundai Motor Company объявила о назначении вице-президента Саймона Лоусби, директора китайского подразделения дизайна Hyundai, на должность главы Hyundai Styling Group в Дизайнерском центре Hyundai в Корее. С момента своего появления в Hyundai Motor в середине 2017 года г-н Лоусби играл ключевую роль в формировании дизайнерской концепции Hyundai в Китае, в том числе выпустив ряд новых стильных моделей, таких как спортивный седан LaFesta, сообщает пресс-служба корейской марки.

На новой позиции г-н Лоусби будет курировать дизайнерскую стратегию для моделей Hyundai во всем мире. Подчиняться он будет Ли Санъюпу, главе Дизайнерского центра Hyundai, и Люку Донкервольке, директору Hyundai Motor Group по дизайну.

Новым директором по дизайну в Китае станет вице-президент Ку Минчуль, в настоящее время возглавляющий Группу наружного дизайна Hyundai.

Главной задачей г-на Лоусби станет управление дальнейшим развитием новой дизайнерской философии Hyundai Motor под названием «чувственная спортивность». Благодаря своему обширному отраслевому опыту г-н Лоусби сможет внести заметный вклад в повышение эмоциональной привлекательности новых автомобилей через дизайн.

Г-н Лоусби (51 год) получил степень магистра по автомобильному дизайну во всемирно известном Королевском колледже изобразительных искусств в Лондоне (Великобритания), изучал машиностроение в Университете Лондона.

До Hyundai г-н Лоусби проработал 10 лет на должности директора по дизайну в Китае в Volkswagen Group China, где реализовал множество крупных проектов для китайского рынка, а до этого занимал руководящие должности в Rolls-Royce и Bentley Motor Cars.