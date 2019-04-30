ГАЗ предоставляет покупателям бесплатный доступ к комплексу телематических услуг GAZ Connect

Горьковский автозавод предоставляет покупателям автомобилей бесплатный доступ к комплексу телематических услуг GAZ Connect. В 2018 году ГАЗ стал первым российским автопроизводителем, который включил телематические блоки в базовую комплектацию выпускаемых автомобилей. Цифровым сервисом могут воспользоваться покупатели всех автомобилей «ГАЗель Next» и «ГАЗон Next», а также моделей «ГАЗель Бизнес» и «Соболь Бизнес» с обновленным дизайном панели приборов, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, широкие возможности для контроля и анализа информации о работе автомобилей позволяют повысить эффективность бизнеса за счет снижения расходов на эксплуатацию транспорта.

Система GAZ Connect позволяет владельцам контролировать с помощью мобильного приложения информацию с датчиков и бортовых систем автомобиля в режиме реального времени. Среди транслируемых системой показателей – местоположение автомобиля, уровень топлива, температура охлаждающей жидкости, скорость, расход топлива, уровни тормозной и охлаждающей жидкости, давление масла, напряжение бортовой сети и еще целый ряд параметров. Также сервис включает дополнительные возможности: связь с выбранным дилерским центром, топливные карты, помощь на дорогах, страхование и другие.

При подключении к интернет-ресурсу GAZ Fleet пользователю открывается доступ к расширенным возможностям по управлению автопарком: назначение заданий и контроль за их выполнением, контроль движения по установленным маршрутам, в том числе – создание геозон, за пределы которых выезд автомобиля запрещен, анализ параметров по каждому автомобилю. В число обрабатываемых показателей могут входить: средняя скорость, время выполнения задания, время в пути и время простоя, средний расход топлива и иные важные для оптимизации бизнеса данные. Система позволяет формировать большое количество отчетов, в том числе: общее время в пути, время стоянок и пробег за выбранный период, отчет о нарушениях скоростного режима, сравнение уровня расхода топлива по разным автомобилям.

Телематический комплекс включает в себя установленное в автомобиле устройство, подключенное к интернету, которое аккумулирует и передает показатели с CAN-шины автомобиля и данные со спутников ГЛОНАСС/GPS; серверы, способные обрабатывать огромные массивы данных; мобильное приложение GAZ Connect и веб-ресурс GAZ Fleet, через которые пользователь получает необходимую информацию.

Устройства GAZ Connect устанавливаются на автомобиль на заводском конвейере. Это позволяет потребителю сэкономить на дополнительных расходах при установке подобных систем у сторонних производителей, а также избежать несанкционированного вмешательства в конструкцию машины. Подключение к телематическим сервисам проводится бесплатно по желанию клиента и не требует абонентской платы. Для начала работы с системой пользователю достаточно пройти регистрацию у любого дилера ГАЗ и скачать мобильное приложение.

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