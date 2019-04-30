Объявлены цены на новую версию «Буханки»

Российские дилеры УАЗ с 1 мая начнут прием заказов на новую версию «Буханки» - «Трофи», созданную для самых экстремальных экспедиций. Стоимость новинки составляет от 829 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений. Обычный семиместный УАЗ 3909 Комби предлагается от 699 тыс. 900 рублей, то есть на 130 тыс. рублей дешвле, пишет «Российская газета».

Автомобиль в версии «Трофи» отличается мостами «Спайсер», принудительной блокировкой заднего дифференциала и оснащается 2,7-литровым мотором ЗМЗ-40911 мощностью 112 л.с., 5-ступенчатой механикой BAIC и раздаточной коробкой УАЗ.

Как сообщалось ранее, внешне «Трофи» можно узнать по экспедиционному багажнику на крыше и ведущей к нему лестнице. Кроме того, колеса оснащены внедорожными шинами BFGoodrich R16 225/75. Внедорожник окрашен в цвет хаки, а его сиденья обиты специальным прочным и водоотталкивающим материалом.

Для большего комфорта водителя и пассажиров передние сиденья УАЗ Комби Трофи имеют обогрев, а боковые окна – раздвижные форточки. Автомобиль также получил более удобные дверные ручки, которые отпираются тем же ключом, что заводится мотор.

Список оборудования Комби «Трофи» включает в себя ремни безопасности на передних и задних, установленных по ходу движения сиденьях, замок зажигания с противоугонным устройством, кнопку блокировки заднего дифференциала на панели приборов, локеры на передних колесах, световозвращатели на задних бамперах, экспедиционную корзину с лестницей, передний бампер с накладками, стол в салоне на передней перегородке, отопитель салона, два плафона освещения и упомянутые раздвижные форточки салона.

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