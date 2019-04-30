Mitsubishi сворачивает производство внедорожника Pajero

Пресс-служба японского бренда заявила о выпуске последней серии легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero – Final Edition. Всего 700 автомобилей в этой серии появятся на японском рынке в августе этого года, после чего производство Pajero будет прекращено, сообщает «Авторевю».

«Прощальные» внедорожники получили ряд отличительных особенностей как снаружи, так и внутри. Дизайн Pajero Final Edition дополнили оригинальным цветом кузова, рейлингами на крыше и кейсом для «запаски». Под капотом Pajero Final Edition установлен 3,2-литровый турбодизель мощностью 190 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой автоматической КП.

В салоне на выбор доступны два варианта отделки – в черном и бежевом цвете, на порогах установлены подсвечиваемые накладки, для передних пассажиров предусмотрен электропривод сидений и дополнительные боковые подушки безопасности. Кроме того, каждый автомобиль из финальной серии получит табличку с индивидуальным порядковым номером, а каждый покупатель – наручные часы Citizen с логотипом Mitsubishi.

Как отмечают «Колеса.ру», год назад аналогичная финальная серия Mitsubishi Pajero численностью 1000 единиц была выпущена в Германии, причем тогда внедорожники предлагались как в пяти-, так и в трехдверном кузове и набор опций отличался от нынешнего.

В России сейчас продается обновленный Mitsubishi Pajero четвертого поколения с 3-литровым бензиновым двигателем мощностью 178 л.с. и АКП. Цены на него варьируются от 2 969 до 3 111 тыс. руб. в зависимости от комплектации и года выпуска.