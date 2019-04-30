Mercedes-Benz Sprinter получил новую версию полной массой 5,5 т

Российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на фургоны и шасси Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения полной массой 5,5 т. Напомним, в предыдущем поколении Sprinter уже был доступен с полной массой 5 т. Увеличение на 500 кг представляет возможность клиентам приобрести Sprinter с грузоподъемностью до почти 3400 кг, сообщает пресс-служба немецкой марки. Как отмечается, нововведение оценят владельцы транспортных компаний и предприниматели в сфере пассажироперевозок.

Напомним, в феврале российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на малотоннажные автомобили Mercedes-Benz Sprinter третьего поколения с полным приводом. Подключение полного привода осуществляется при работающем двигателе с помощью переключателя на приборной панели, когда автомобиль стоит на месте, либо на низких скоростях до 10 км/ч. В этом случае крутящий момент на Sprinter 4x4 распределяется между передней и задней осями в соотношении 35:65.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 362 малотоннажных автомобиля, что на 77% ниже показателя годичной давности.

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