25.04.19 Прочитали 562 раз

ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Санкт-Петербурга в 1 квартале

ТОП-10 самых популярных автомобилей на рынке Санкт-Петербурга в 1 квартале

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге за первые три месяца 2019 года составил 21,7 тыс. единиц, показав падение на 3%.

Наиболее популярной моделью в предпочтениях жителей Северной столицы стал Hyundai Solaris, разошедшийся за отчетный период тиражом в 1 208 единиц (+15%). На второй строчке – KIA Rio с результатом в 1 031 автомобиль (+11%). Третьим в рейтинге стал седан Volkswagen Polo, продажи которого в 1 квартале упали на 14% до 934 экземпляров.

С небольшим отставанием за ним следует кроссовер Hyundai Creta, объем реализации которого составил 932 единицы, показал падени на 18%. Замыкает пятерку лидеров петербургского авторынка отечественная LADA Vesta (859 шт.), объем рынка которой за первые три месяца нынешнего года вырос на 29%.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге вошли: кроссоверы Mitsubishi Outlander (728 шт.; +9%), Volkswagen Tiguan (701 шт.; +17%), Renault Duster (599 шт.; +13%), универсал LADA Largus (568 шт.; +5%) и лифтбек Skoda Rapid (562 шт.; -5%).

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

, источник: www.autostat.ru

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