КАМАЗ в 2018 году получил 1,6 млрд чистой прибыли по МСФО

По итогам 2018 года консолидированная выручка группы «КАМАЗ» увеличилась на 19% и составила почти 187 млрд рублей. В отчетный период была получена чистая прибыль в сумме 1 млрд 588 млн рублей против 3 млрд 455 млн рублей в 2017 году, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

В России и на внешних рынках в прошлом году было реализован 38382 грузовых автомобиля «КАМАЗ» (+0,5%). Как отмечается, несмотря на стагнацию в строительном секторе и завершение крупных инфраструктурных проектов компании по итогам 2018 года удалось удержать долю на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн (данные по регистрациям автотехники) на уровне 41% и выйти на новый рынок электрического пассажирского транспорта.

«Несмотря на сложную ситуацию на рынке тяжелых грузовиков в 2018 году, основные финансово-экономические цели мы выполнили, – прокомментировал заместитель генерального директора КАМАЗа – финансовый директор Андрей Максимов. – Наша прибыль достигла установленного бизнес-планом показателя почти в 1,6 млрд рублей. Ее снижение по сравнению с 2017 годом было плановым и связано с реализацией крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация мощностей для его производства». Также большие средства были направлены на подготовку к выводу на рынок нового поколения автомобилей К5».

А. Максимов отметил, что для реализации этой цели построен новый завод каркасов кабин, запускается производство нового семейства рядных двигателей Р6, проводится реинжиниринг основных производственных площадок компании. Кроме того, затраты компании были связаны с освоением производства электробуса КАМАЗ-6282 по заказу «Мосгортранса». В результате КАМАЗ сохранил высокий уровень инвестирования: в прошлом году было освоено 15 млрд рублей (в 2017-м – 14 млрд рублей).

Напомним, согласно бизнес-плану на 2019 год, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 39 тысяч грузовиков, из них 33 тысячи машин – на российском рынке, 6 тысяч – на рынках зарубежных стран. Бизнес-планом в 2019 году предусмотрены инвестиции в развитие производства на сумму до 15 млрд рублей. В текущем году планируется начать серийное производство автомобилей поколения К5 и организовать серийный выпуск грузовиков «КАМАЗ» поколения К4, работающих на сжиженном природном газе. Так, в 2019 году КАМАЗ запустит в серийное производство автомобили нового поколения К5. Первой моделью перспективного модельного ряда станет магистральный тягач КАМАЗ-54901. А в конце 2020 года на рынок планируется вывести самосвал КАМАЗ-6595, который адаптирован для работы в строительном секторе. Вместе с новой кабиной автомобили «КАМАЗ» нового поколения получат новый рядный шестицилиндровый двигатель Р6. В 2019 году предприятие приступит к серийной сборке двигателей семейства Р6. Новая линия рассчитана на выпуск 12 тыс. силовых агрегатов в год.

В мае 2018 года КАМАЗ и «Даймлер КАМАЗ Рус» подписали с Минпромторгом РФ специнвестконтракт (СПИК). Речь идет о документе по развитию модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и Mercedes-Benz и модернизации мощностей для их производства. Срок реализации контракта – 10 лет. Реализация СПИКа стоимостью 46,5 млрд рублей позволит создать на имеющихся производственных мощностях высокотехнологичное компактное и энергоэффективное производство для выпуска современных коммерческих грузовых автомобилей в объемах 55-60 тыс. единиц в год. При этом инвестиции со стороны КАМАЗа составят 38,6 млрд рублей, со стороны «Даймлер КАМАЗ Рус» – 7,7 млрд рублей. Этот же СПИК предусматривает создание новых двигателей Р6 и организацию производства лонжеронов. Совместно компании реализуют локализацию каркасов кабин и общих деталей, используемых для производства грузовиков обоих брендов.