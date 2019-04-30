25.04.19 Прочитали 1418 раз

В Подмосковье началось строительство завода Hino Motors

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Японская компания Hino Motors 24 апреля начала строительство завода по производству грузовых автомобилей в подмосковном городе Химки. Строительство предприятия планируется завершить до конца 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Территория земельного участка, на котором расположится завод, составляет 5,3 гектара. Площадь завода и прилегающих зданий составит около 12 тыс. кв.м. Объем инвестиций в проект оценивается в 17 млн долларов США.

Первые автомобили сойдут с конвейера в мае следующего года. На высокотехнологичном предприятии будет осуществляться сборка средне- и малотоннажных грузовых автомобилей в четырех модификациях: машины Hino 300 с полной массой 3,5 тонны и 7,5 тонны, а также Hino 500 на 12 и 18 тонн.

Как сообщалось ранее, производственная мощность предприятия Hino Motors составит порядка 2 тысяч автомобилей в год. Автомобили Hino, которые будут производиться на новом заводе в Химках, предназначены не только для российского рынка, но также будут поставляться в страны ближнего зарубежья.

Напомним, соглашение о реализации инвестиционного проекта между правительством Московской области и Hino Motors было подписано в октябре 2017 года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство грузовые автомобили инвестиции

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