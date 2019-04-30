Продажи автомобилей премиум-сегмента в России увеличились на 9%

В 1 квартале 2019 года россияне приобрели 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 9,2% больше, чем год назад. Таким образом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», премиум-сегмент растет на фоне падения всего российского рынка (-0,3%).

По итогам 3 месяцев нынешнего года лидером продаж среди премиальных брендов

является немецкий BMW. За это время жители нашей страны стали обладателями 9685 новых таких машин – на 22% больше, чем в январе – марте 2018 года. Прежний лидер – Mercedes-Benz – опустился на вторую строчку рейтинга. Его результат составил 8936 проданных легковых автомобилей (+5%).

Замыкает тройку лидеров, но с большим отставанием, японский Lexus (3938 шт.; -21%). За ним следуют Audi (3363 шт.; +2%) и Land Rover (2132 шт.; -2%). Также отметку в тысячу реализованных экземпляров преодолели Volvo (1616 шт.; +72%) и Infiniti (1278 шт.; +9%).

Кроме них, россияне в 1 квартале 2019 года покупали новые премиальные автомобили следующих марок: Porsche (993 шт.; +39%), Genesis (609 шт.; +191%), MINI (591 шт.; +23%), Jaguar (562 шт.; +2%), Jeep (511 шт.; +80%), Cadillac (204 шт.; +12%) и smart (57 шт.; -57%).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что благодаря имеющейся положительной динамике доля рынка премиум-сегмента в 1 квартале выросла до 8,8%, хотя годом ранее этот показатель составлял 8%.

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