«Группа ГАЗ» поставила в Тюмень автобусы большого класса

Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ» поставил в Тюмень 42 автобуса большого класса общей вместимостью 109 пассажиров. Автобусы будут работать на муниципальных маршрутах с высоким пассажиропотоком. Экстерьер и интерьер автобусов ЛиАЗ-5292, рабочее место водителя спроектированы в соответствии с требованиями международных стандартов по комфорту и эргономике.

Как сообщает пресс-служба «Группы ГАЗ», транспорт изготовлен в специальной комплектации в соответствии с требованиями заказчика и оснащен эргономичным сиденьем водителя (сиденье – на пневмоподвеске, с электрообогревом), звуковой сигнализацией, а также кондиционером с боковой раздачей. Каждый автобус комплектуется экономичным двигателем ЯМЗ-536 экологического стандарта «Евро-5», автоматической коробкой передач, системой ABS, гидроусилителем руля, мультимедийными системами информирования пассажиров. В салоне также размещены несколько USB-зарядок для гаджетов, система видеонаблюдения.

Система «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей) обеспечивает комфортный вход и выход для пассажиров, сокращает время следования автобусов по маршруту. Для маломобильных пассажиров в машинах установлены механические аппарели и кнопки связи с водителем. Дополнительную безопасность при входе/выходе обеспечивают специальные датчики, препятствующие закрытию дверей в случае, если пассажир находится в дверном проеме автобуса.

За 2018 год для обновления транспортного парка Тюменской области «Группа ГАЗ» поставила свыше 280 автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов вместимостью от 43 до 108 пассажиров.