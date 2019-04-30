Новый Mercedes-Benz GLE появится в России не раньше осени

Старт российских продаж кроссовер Mercedes-Benz GLE нового поколения, по информации дилеров, отложен до осени. Изначально поставки автомобилей американского производства должны были начаться в январе, потом старт продаж был плавно перенесен на май, но и в этом месяце машины в России не появятся. Дилеры ожидают официальное разъяснение концерна Daimler до конца этой недели, после чего будет принято решение о пересмотре оформленных заказов, пишет издание «Авторевю».

Причина задержки явно не связана с сертификацией: Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый GLE американского производства выдано еще в феврале, а в марте его расширили, добавив третью модификацию, – ныне действующий документ распространяется на версии GLE 300 d, GLE 400 d и GLE 450. Судя по всему, в концерне Daimler решили сразу выводить на рынок кроссоверы российского производства: начало выпуска на только что запущенном подмосковном заводе Mercedes-Benz как раз запланировано на осень. Между тем дилерские запасы кроссоверов Mercedes-Benz GLE прошлого поколения уже подходят к концу.

Кроме того, по информации дилеров, снова отложен еще и российский дебют дизельного Gelandewagen: вместо ранее обозначенного октября Mercedes-Benz G 350 d доберется до нас только в 2020 году. Тогда же стоит ждать и новый Mercedes-Benz GLS.

Напомним, в начале апреля в подмосковном индустриальном парке «Есипово» начал работу новый завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz «Московия». Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро. Первой моделью Mercedes-Benz российского производства стал седан Е-Класса. Затем здесь постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 8936 легковых автомобилей и внедорожников, что на 5% выше показателя годичной давности.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».