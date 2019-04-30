Названы лауреаты профессиональной премии по автомобилям с пробегом - «USED CAR AWARDS 2019»

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» наградило победителей профессиональной премии по автомобилям с пробегом – «USED CAR AWARDS 2019». Церемония награждения прошла 24 апреля в рамках форума автомобильного бизнеса «Used Cars Forum – 2019» в столичном отеле «Aerostar Hotel Moscow».

К участию в премии были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 17 брендов. Дистрибьюторы (бренды) для составления рейтинга были сгруппированы по сегментам: массовый и премиальный.

В итоге лучшим дистрибьютором (брендом) по объему продаж автомобилей с пробегом собственной марки в массовом сегменте стал Volkswagen, в премиальном – Jaguar Land Rover. В свою очередь, лучшим дистрибьютором по организации продаж автомобилей с пробегом в массовом сегменте стал KIA, а в премиальном – снова Jaguar Land Rover.

Также отметим, что информация о победителях в других номинациях и брендах, получивших дипломы за 2 и 3 места, содержится в специально подготовленном пресс-релизе.

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