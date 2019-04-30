«Авилон» откроет на ЗИЛе бутик люксовых автомобилей

ГК «Авилон» 1 мая 2019 года откроет бутик Aura в локации «Авилон Легенда». В новом бутике будут продаваться автомобили люкс-марок с пробегом. «Авилон» планирует продавать от 5 автомобилей в месяц с пробегом в сегменте цены выше 10 млн рублей. Бутик на Петровке будет закрыт 1 июля, сообщает пресс-служба «Авилона».

В салоне «Авилон Aura» на Петровке,15 площадью 400 кв.м представлены новые и автомобили с пробегом люксовых марок: Rolls-Royce, Ferrari, Aston Martin, Bugatti и Bentley, а также офис яхтенного направления. В рамках реализации стратегии «Авилон – 2020» и увеличения доли продаж автомобилей с пробегом в январе 2017 года был открыт бутик люксовых автомобилей «Aura» на Петровке. С января 2017 года в этой локации было продано 86 люксовых автомобилей, что является высоким показателем и превысило цели, но рентабельность автосалона в связи с высокой стоимостью аренды оказалась ниже планируемых показателей, что послужило причиной решения о переезде бутика.

«В автобизнесе в сегменте люкс с каждым годом растет роль экстренных факторов. Так, для проекта бутика на Петровке 2018 год стал сложным вследствие Чемпионата мира по футболу. Высокая конкуренция и снижение маржинальности оказали сдерживающее влияние на окупаемость проекта. Улица Петровка как успешный ритейл-проект в люкс-сегменте значительно потеряла свои позиции после реконструкции, что пока отрицают собственники помещений. Из-за отсутствия удобной парковки отдельные бутики на Петровке неудобны клиентам UHNWI сегмента. Мы скорректировали свою стратегию и более внимательно отнесемся к планированию продаж и маржинальности с учетом возрастающей конкуренции и волатильности рынка для аренды бутиков стрит-ритейла. Высокодоходный сегмент клиентов стал более требователен к уровню сервиса, поэтому «Авилон» сфокусируется на развитии локаций «Авилон Волгоградский» и «Авилон Легенда» для люкс-сегмента, где мы можем предоставить высочайший уровень сервиса. Но вместе с этим важно отметить, что в ближайшее время открываются интересные проекты в местах концентрации высокодоходной аудитории, вблизи Кремля, поэтому мы активно следим за развитием торговых центров в сегменте люкс», – рассказал операционный директор дивизиона АГ «Авилон» Вагиф Бикулов.

Люксовые автомобили с пробегом будут представлены во всех локациях «Авилона» – Белая Дача, Волгоградский, дилерский центр «Авилон Легенда» на улице Автозаводская 23 к.5. Площадь бутика Aura в локации «Авилон Легенда» составит 300 кв.м, будут экспонироваться 7 автомобилей.

Автомобильная группа заинтересована в развитии во всех сегментах присутствия, а именно в коммерчески эффективных проектах с окупаемостью 5 – 7 лет.

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