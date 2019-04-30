КАМАЗ поставил в Москву партию автобусов «НЕФАЗ»

КАМАЗ в рамках контракта с «Мосгортрансом» поставил в Москву крупную партию низкопольных автобусов «НЕФАЗ». На городские маршруты вышли первые 12 автобусов, а всего, согласно договору, автобусный парк российской столицы пополнят 655 «НЕФАЗов». Обслуживание автотехники будет обеспечено на условиях сервисного контракта силами КАМАЗа в течение семи лет, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В Москву поставлены одна из последних разработок компании в этом направлении – низкопольные автобусы НЕФАЗ-5299-40-52, оснащенные в соответствии со всеми современными мировыми требованиями, включая доступность для лиц с ограниченными возможностями. В числе востребованных опций – навигационный терминал с функцией мониторинга состояния водителя, автономное видеонаблюдение, климат-контроль с режимом обогрева, тепловая завеса дверных проемов, которая в летний период работает с охлажденным воздухом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на «НЕФАЗе» собран 100-й электробус КАМАЗ-6282. Напомним, в мае прошлого года КАМАЗ выиграл тендер на производство и поставку 100 электробусов и ультрабыстрых зарядных станций в адрес ГУП «Мосгортранс». Позднее КАМАЗ стал победителем еще одного тендера, и в 2019 году компания поставит в Москву еще 100 электробусов и 36 ультрабыстрых зарядных станций. Серийное производство этого перспективного вида пассажирского транспорта осуществляется на площадке «НЕФАЗа».

В настоящее время Нефтекамский автозавод серийно выпускает обширный модельный ряд автобусов – городские, пригородные, междугородные, междугородные в северном исполнении, автобус с двигателем, работающим на метане, автобус повышенной комфортабельности туристического класса, низкопольные и полунизкопольные автобусы.