Закон, ужесточивший ответственность за побег с места ДТП, подписан Президентом РФ

Сегодня на официальном интернет-портале правовой информации опубликован Федеральный Закон (N 65-ФЗ), усиливающий ответственность для водителей, оставивших место ДТП. Законопроект был вынесен на обсуждение депутатов в октябре прошлого года, 17 апреля 2019 года ГосДума в третьем чтении приняла поправки к УК, 22 апреля их утвердили в Совете Федерации, вчера подписал Президент РФ Владимир Путин.

Речь идет об усилении водительской ответственности за ДТП, повлекшее тяжкие последствия или гибель одного или нескольких человек. Теперь водителей, скрывшихся с места аварии, перед лицом закона уравняли с теми, кто сел за руль, находясь в состоянии опьянения. Логика законодателей проста и справедлива с точки зрения широкой общественности: должно быть так, иначе по прошествии времени возможность установить факт употребления этим водителем вызывающих опьянение веществ с помощью медицинского освидетельствования будет уже утрачена.

До настоящего времени те, кто сбежал с места ДТП, в котором пострадали люди, несли меньшую ответственность (им грозило лишение права управления автомобилем на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток), чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь.

Изменения в Уголовном Кодексе, которые приняты в настоящее время, четко расставляют степень ответственности и меру наказания:

- По неосторожности совершил ДТП, в котором пострадали люди и скрылся с места аварии - наступает наказание в виде принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

- При этом погиб человек - часть 4 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

- Погибло 2 или более человек - часть 6 статьи 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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