АВТОВАЗ остановит конвейер на майские каникулы

АВТОВАЗ и предприятие «ЛАДА Ижевск» уйдут на майские каникулы, которые продлятся почти две недели. Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе автопроизводителя, в целях организации для работников более комфортного отдыха в начале мая рабочие дни 6,7 и 8 мая перенесены на 3 субботних дня в другие месяцы. Таким образом, конвейер заводов в Тольятти и Ижевске не будет работать 12 дней – с 1 по 12 мая. Как отметили на АВТОВАЗе, такие пролонгированные выходные не повлекут за собой изменение производственного плана на год и не скажутся на доступности автомобилей у официальных дилеров.

Напомним, Группа «АВТОВАЗ» входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для четырех брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки Группы расположены в Тольятти и Ижевске.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 33821 автомобиль LADA – это на 10,1% больше по сравнению с показателем годичной давности. Как отмечают на АВТОВАЗе, свою высокую эффективность в прошлом месяце показали госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По итогам первого квартала 2019 года российские дилеры LADA продали 82363 машины, что на 4,1% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 21% против 20,1% годом ранее. Бестселлером АВТОВАЗа на российском рынке в январе-марте стала новая LADA Granta.

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