ТОП-10 марок-лидеров на рынке автомобилей с пробегом в Москве

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что московский рынок легковых машин с пробегом в 1 квартале 2019 года показал падение (-8,6% до 57,8 тыс. шт.). При этом здесь еще и сменился лидер рынка среди марок.

Так, за период с января по март нынешнего года жители российской столицы больше всего приобрели подержанных легковых автомобилей Mercedes-Benz – 4051 экземпляр. Второе место среди марок занимает KIA (3839 шт.), третье – Volkswagen (3709 шт.).

Прошлогодний лидер вторичного рынка Москвы – отечественная LADA – в 1 квартале опустилась на четвертую позицию. Ее результат составил 3686 единиц. Замыкает же пятерку лидеров BMW с показателем в 3538 перепроданных машин.

В ТОП-10 марок на московском рынке автомобилей с пробегом в январе – марте 2019 года также попали: Nissan (3495 шт.), Hyundai (3492 шт.), Ford (3386 шт.), Toyota (3358 шт.) и Skoda (2390 шт.).

Напомним также, что сегодня в Москве аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит главный форум по подержанным автомобилям – «Used Cars Forum – 2019». В рамках форума были награждены дистрибьюторы, которые имеют лучшие показатели по продажам автомобилей с пробегом в России.

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